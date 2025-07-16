¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡º¸¤¹¤Í¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾ÃÃæ¤Îµð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£

¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ë¡Ö°­¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦75¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¡£

¡¡´ÆÆÄÁªÈ´¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµå±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï1Æü1ÆüÍÍ»Ò¸«¤Ê¤¬¤éÄü¤á¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£