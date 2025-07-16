PiKi¡Ê¥Ô¥¡Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii Kaiwai¡×CD¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªÁ´5¼ïÎà¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´îÂ¿Àî³¤Ì´¤¬PiKi¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ª
FRUITS ZIPPER¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤ÈCUTIE STREET¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢PiKi¡Ê¥Ô¥¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤¬¡¢9·î3Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½é²óÈ×¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÈ×¡¢ºùÄíÍÚ²ÖÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢¥¢¥Ë¥áÈ×¤ÎÁ´5·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£7·î16Æü18»þ¤è¤ê¡¢Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½é²óÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤16¥Úー¥¸»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÉõÆþ¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥íÈ×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason2¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦´îÂ¿Àî³¤Ì´¤¬PiKi¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CDÉõÆþÆÃÅµ¤ä¡¢ÂÐ¾ÝË¡¿ÍÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡¢¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤â°ìµó¸ø³«¡£
½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡È¼«»£¤ê¡É¤ä¡È»£¤ê¹ç¤¤¤Ã¤³¡É¤ò´Þ¤à»£¤ê²¼¤í¤·¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê±þÊç·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡£
PiKi¤é¤·¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¡ÈÃæÆÇÀ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢PiKi¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖKawaii Kaiwai¡×
2025.09.03 ON SALE
SINGLE¡ÖKawaii Kaiwai¡×
PiKi OFFICIAL SITE
https://piki.asobisystem.com/