±éÀâ¤¹¤ëÌîÅÄ»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÅìÆî¸ý¤Ç»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£

¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î»²±¡Áª¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ê¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£±£¶¡¦£·¡ó°Ê¾å¡£ÈæÎãÂåÉ½ÅêÉ¼Àè¤Î£±°Ì¤ÏÎ©·û¡¢£²°Ì¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤¬¤È¤â¤Ë£±£±¡¦£³¡ó¡¢£´°Ì¤Ë¼«Ì±ÅÞ£¹¡¦£·¡ó¤ÈÂ³¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÌîÅÄ»á¤¬¥ä¥ê¶Ì¤Ë¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë­à¼º¸À­á¤À¡£

¡ÖºÇ¶á¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£²È¤ÎÉÔ²ºÅö¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£»ä¤Ï°ìºòÆü¡¢²­Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£µ·î£³Æü¤Î·ûË¡µ­Ç°Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎµþÅÔ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë»²±¡µÄ°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£À¾ÅÄ¡Ê¾»»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£Èà¤¬¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤ÎÁ°¤ÇÎò»Ë¤Î»ö¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ²­Æì¸©Ì±¤Î´¶¾ð¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£¸£°Ç¯Á°¤Ë²­Æì¤Ç¤Ï·³Ì±¹ç¤ï¤»¤Æ£²£°Ëü¿Í¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤­¹ç¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤­¤¿ÊÆ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤äÉÊÇö¡¢²Á³Ê¹âÆ­¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿­àÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°­á¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£

¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÁ°ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÌµºö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¡£¡Ø»ä¤ÏÊÆ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡£»Ù±ç¼Ô¤«¤éÊÆ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¿©ÉÊ¸Ë¤Ë¤ÏÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¡£ÊÆ¤¬¹â¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×

¡¡ºÇ¸å¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤á¤°¤ê¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×È¯¸À¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢»²±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ò¼­Ç¤¤·¤¿ÄáÊÝÍÇ²ð»²±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡Ö¤³¤ì¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤«¡£ÈïºÒÃÏ¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£Á´Éô¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²­Æì¸©Ì±¡¢ÊÆ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ëº£²ó¡Ê»²±¡Áª¤Ç¡Ë¡¢½ª»ßÉä¤òÂÇ¤È¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢Ä°½°¤«¤é¤ÏÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£