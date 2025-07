音楽ユニット・TM NETWORKが、2枚組のライブBlu-ray『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』『TM NETWORK TOUR 2025 YONMARU+01』を9月24日にリリースすることが決定した。2026年に全国ツアー『TM NETWORK TOUR 2026』を開催することも発表され、ツアーの詳細はBlu-ray発売日となる9月24日に解禁される。

同作には、2024年12月31日に東京ガーデンシアターで行われた『2024 intelligence Days FANKS inside』公演と、2025年3月から4月に開催されたツアー『YONMARU+01』から、最終日となった4月9日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。いずれもノーカットで、2枚組Blu-rayとして収められる。収録曲には、「Get Wild Continual」「Self Control」「Beyond The Time」といった代表曲に加え、40周年ツアーで披露された新曲「Carry on the Memories」や、ファン待望の「DIVE INTO YOUR BODY」なども含まれており、TM NETWORKの40周年を締めくくる集大成的な内容となっている。また、同作には『TM NETWORK TOUR 2026』の最速先行申込シリアルも封入される予定。各販売サイトでは数量限定の購入特典も用意されている。