Æ£°æÁïÂÀ¼·´§ Ã¸Ï©»º¡Ö¥Ï¥â¡×¿©¤Ù¤Æ²¦°Ì6Ï¢ÇÆ¤Ø¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤« Ä©Àï¼Ô¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ ²¦°ÌÀïÂè2¶É¤Ïº£Ìë¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¸«¹þ¤ß
¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡£¡Ö²¦°Ì¡×6Ï¢ÇÆ¤Ø¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£°æÁïÂÀ¼·´§ Ã¸Ï©»º¡Ö¥Ï¥â¡×¿©¤Ù¤Æ²¦°Ì6Ï¢ÇÆ¤Ø¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤« Ä©Àï¼Ô¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ ²¦°ÌÀïÂè2¶É¤Ïº£Ìë¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¸«¹þ¤ß
Æ£°æ¼·´§¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¡£Âè2¶É¤Ï¤¤Î¤¦¤«¤é¿À¸Í¤ÎÍÇÏ²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Ìó2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿76¼êÌÜ¤ÎÉõ¤¸¼ê¤¬³«¤±¤é¤ì¡¢ÂÐ¶É¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Ë4¾¡¤·¤¿Êý¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²¦°ÌÀï¡£Âè1¶É¤ÏÀéÆü¼ê¤Ë¤è¤ë»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬¾¡Íø¡£
Ï¢¾¡¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÆ£°æ¼·´§¤¬Áª¤ó¤ÀÃë¿©¤Ï¡¢Ã¸Ï©»º¤Î¥Ï¥â¤È²ÆÌîºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤È¤¦¤É¤óÁ·¡£¥Ï¥â¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÎÌ¾Êª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¿À¸ÍµíÆù¤¦¤É¤óÁ·¤ÎÂçÀ¹¤Ç¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥´ー¥·¥çー¥È¤È¥Ñ¥¤¥ó¥¸¥åー¥¹¤òÁª¤Ó¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ó¥´ー¥¸¥åー¥¹¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¦°ÌÀïÂè2¶É¤Ïº£Ìë¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£