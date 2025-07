今年発表見込みの超薄型モデル「iPhone 17 Air」にブラック/シルバー/ライトゴールド/ライトブルーのカラーリングが存在すると、リークアカウントのMajin Bu氏が報告しています。

↑Majin Buより。

Bu氏によれば、iPhone 17 AIrのライトブルーは「MacBook Air」のスカイブルーに似た色合いになるとのこと。また、ライトゴールドとライトブルーが正式名称となるかどうかは不明で、ライトブルーではなくスカイブルーという名称が用いられる可能性もあります。

iPhone 17 Airは史上最薄のiPhoneになると噂されており、一方ではバッテリー駆動時間が短くなる、リアカメラやスピーカーが1つだけになる、搭載チップが「A19」か「A19 Pro」の制限されたバージョンになると予測されています。本体には6.6インチの有機ELディスプレイと12GB RAMを搭載し、MagSafeにも対応するようです。

今年9月に他のiPhone 17シリーズとの同時登場が期待されているiPhone 17 Air。爽やかなブルーカラーの登場に期待したいものです。

Source: Majin Bu via MacRumors

The post iPhone 17 Air、新色が判明?ライトブルーが爽やか appeared first on GetNavi web ゲットナビ.