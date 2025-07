東京ディズニーシーでは、2025年8月28日(木)から11月3日(月)までの期間限定で、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”を開催!

「ステラ・ルー」のために鳥のダンスコスチュームを作るかわいいストーリー。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”デザインのフリーきっぷを紹介していきます。

ディズニーリゾートライン“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”フリーきっぷ

販売期間:2025年8月28日(木)〜11月3日(月) ※なくなり次第終了となります

販売店舗:ディズニーリゾートライン各駅のきっぷ販売機

今回紹介するのは、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”デザインのフリーきっぷ。

従来の磁気乗車券タイプのほか、

2025年7月28日より導入される二次元コード乗車券タイプもラインナップ。

二次元コード乗車券タイプはより大きな絵柄を楽しむことができます。

秋の草場や小鳥たちと一緒に楽しく過ごすダッフィー&フレンズをデザイン。

“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”デザインのフリーきっぷの紹介でした。

