女優のすみれが16日、自身のインスタグラムを更新。15日に35歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

すみれは「Thank you for all the birthday messages and love!(=たくさんの誕生日メッセージと愛をありがとう!)」と感謝し、「本当に幸せものだぁ」とコメント。モデルでタレントのアンミカ、歌手のクリスタル・ケイ、女優の河北麻友子、タレントのローラらに囲まれた写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「素敵な一年になりますように」「太陽のように明るいすみれちゃんを見てると、こっちまで元気出る」「セクシー」「みんなあんまり言わないけど、すみれさんってめちゃくちゃ綺麗な人やと思うんやけど」「いつもの笑顔ありがとう」「いい1年にしてね〜」などの声が集まった。

すみれは21年11月、2歳上の実業家の男性と結婚したことを発表。22年4月に第1子となる男児を出産した。