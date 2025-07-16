Ãæ¹ñ¤Î½ÐÆþ¶¼Ô¿ô¡¢1¡Á6·î¤Ï3²¯3300Ëü¿Í¡¡15.8¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ7·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¤Î½ÐÆþ¶¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.8¡óÁý¤Î±ä¤Ù3²¯3300Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤ÁÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î½»Ì±¤Ï15.9¡óÁý¤Î1²¯5900Ëü¿Í¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¡¦ÂæÏÑÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Ï12.2¡óÁý¤Î1²¯3600Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ï30.2¡óÁý¤Î3805Ëü¿Í¤Ç¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ç¤ÎÆþ¶¼Ô¤Ï53.9¡óÁý¤Î1364Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¶³°¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤Î71.2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡½ÐÆþ¶¤·¤¿Í¢Á÷¼êÃÊ¤ÎÁí¿ô¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢Á¥Çõ¡¢Îó¼Ö¡¢¼ÖÎ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ15.4¡óÁý¤Î1779Ëü5Àé·ï¤À¤Ã¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬19.7¡óÁý¤Î48Ëü5Àéµ¡¡¢Îó¼Ö¤¬5.2¡óÁý¤Î5Ëü3ÀéËÜ¡¢Á¥Çõ¤¬3.7¡óÁý¤Î21Ëü9ÀéÀÉ¡¢¼ÖÎ¾¤¬15.5¡óÁý¤Î1703Ëü8ÀéÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡