7月27日、男性アイドルグループ・Snow Manが出演する『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』(日本テレビ系・関東ローカル)の放送が開始します。同番組は、Snow Manのメンバーである岩本照さん、深澤辰哉さん、ラウールさん、渡辺翔太さん、向井康二さん、阿部亮平さん、目黒蓮さん、宮舘涼太さん、佐久間大介さんの9人全員が出演し、日本列島を縦断するトラベルドキュメンタリー。沖縄県から北海道まで長旅を行い、各地の絶景やグルメ、出会う人々にスポットを当てた番組となります。

『旅するSnow Man』の魅力は?

国民的人気を得た先輩グループの流れも感じる旅番組に

日本テレビとウォルト・ディズニー・ジャパンの戦略的協業の一環として制作され、ディズニープラスでは未公開シーンを追加した「完全版」を独占配信。日本テレビが発表している旅のテーマは、「One for Snow Man, Snow Man for One(1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために)」となり、メンバーの絆を確かめられる番組になりそうです。まず、『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』の魅力は、メンバーたちのリアルな表情が見られるところでしょう。現時点で詳細は一部しか明かされていませんが、旅には“10番目のメンバー”だというAI風ロボの「タビィ」が参加し、メンバーたちのリアルな表情を記録していくそうです。スタート地点の沖縄県では、買い出しやドライブ、全員でのバーベキューなど、オフを楽しむメンバーの姿を放送予定。リーダーの岩本さんからメンバー全員にサプライズプレゼントもあるようで、素の表情を見られそうです。「One for Snow Man, Snow Man for One(1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために)」というテーマにも注目です。この「Snow Manのために」というフレーズですが、メンバーがさまざまなメディアで明かしている信念となります。例えば、目黒さんは2023年に『この歌詞が刺さった!グッとフレーズ』(TBS系)へ出演した際に、「グループのためにならない仕事はしない」と発言。また、深澤さんはドラマ『わたしの宝物』(フジテレビ系)に出演した際に、「Snow Manのためにもがんばりたい」とインタビューで明かしています。そんなグループ愛の強いメンバーたちは、今回の旅でどんな絆を見せてくれるのでしょうか。ちなみに、2012年に結成されたSnow Manは、メンバーを3人増員した形で2020年に9人でCDデビューを果たしています。デビュー当初は、加入メンバーがいたことで少なからずファンやメンバー間で動揺がありました。2024年に放送された『それSnow Manにやらせて下さいSP』(TBS系)でデビュー当初の話を明かしていますが、『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』でより詳しい内情が聞ける可能性もあるでしょう。現時点では少ない情報ながら、間違いなく面白い番組になるであろう『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』。男性アイドルグループ×旅という組み合わせですが、かつてSnow Manの先輩たちも番組内で行っていました。まずはSMAPですが、2013年に『SMAP×SMAP SMAPはじめての5人旅スペシャル』(フジテレビ系)が放送。グループ結成25周年を記念した企画となり、番組名通りメンバー5人のはじめての旅行を放送しました。メンバーは、レンタカーを借りるところから、宿の予約、食事、お風呂、カラオケまで5人で行動。メンバーの絆の深さを見せた番組となり、今でも高い評価を受けています。また、嵐は2020年に『嵐にしやがれ』(日本テレビ系)にて、番組最後のロケとして「デイキャンプ温泉ツアー」を敢行。「5人旅」と銘打たれた企画となり、メンバーの仲の良さを披露しました。松本潤さんが昼食を用意したり、大野智さんは夕食の食材を確保すべく「大野丸」にメンバーを乗せて出航したりするなど、話題性の多いロケを実施。5人で仲良くゲームをする様子や、眠くなるまで部屋飲みをする様子など、メンバーの絆の深さを見せました。『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』は、形は違うものの、SMAPや嵐という国民的人気を得た先輩グループが行った企画の流れを受け継いでいると考えます。グループの活動だけでなく、メンバー個人でもさまざまなメディアで大人気のSnow Man。そんなグループがSMAPや嵐と同じように旅企画を行うことには、勝手に運命を感じてしまいます。果たして、メンバーは『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』でどんな姿を見せてくれるのか? 楽しみに放送や配信を待ちましょう。 この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。