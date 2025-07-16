ÀÐ¹õ¸¡¡¡Ö¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×19ºÐ¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÇÆ¼Ô¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¹õ¸¡Ê59¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¤Î¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉôÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê19¡áÅì³¤Íý²½¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWimbledon Wheelchair ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤Ë¡¡µ¢¤ê¤Î¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¾®ÅÄ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÄ¾ÀÜ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¸À¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ±×¡¹ÌÌÇò¤¤¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö½©¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ²¼¤µ¤¤À¨¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£