¿·º§¤Î½÷Í¥¡Ö£±±ßÃ±°Ì¤Ç³ä¤ê´ª¡×É×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã¼¿ô¤Ï¡×Æ¦Éå£¹£¸±ß¡¢¾®¾¾ºÚ£±£·£°±ß¡¡¤µ¤ó¤Þ¡ÖÃ¶Æá¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤ÎÉÔËþ²ò¾Ã£Ó£Ð¡×¡£¿·º§¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÂÎ©Íü²Ö¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿É×¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£È£Á£Î£Ä£Ó£É£Ç£Î¤Î£Ô£Á£Ô£Ó£Õ¤È¤Î¿·º§À¸³è¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ©¤Ï¡Ö²È·×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿§¡¹½ÐÈñ¤È¤«½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´¤Æ³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡£²ÈÄÂ¤È¤«¸÷Ç®Èñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢£±Æü¤Î¤´ÈÓ¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ì£Á¹½Á¤Î¾®¾¾ºÚ¤Î¶ñºà¤Î£±£·£°±ß¤â³ä¤ê´ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÎ©¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â¤ª¤´¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ê³ä¤ê´ª¤Ï¡Ë»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö³ä¤ê´ª¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆºÇ¶á»×¤¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ»ä¤¬¥«¡¼¥É¤ÇÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡£¥«¡¼¥É¤ÇÊ§¤Ã¤¿¸å¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤òÉ×¤¬´ÝÉÕ¤±¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¤«¤éÈ¾Ê¬¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸½¶â¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢£Ô£Á£Ô£Ó£Õ¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¡©Ê§¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¤Ê¡©¤»¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡Ö¾®¾¾ºÚ¤Ë´ÝÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¥¤¥ä¤ä¤ï¤¡²¶¡×¤È¼ó¤òÇ±¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ©¤Ï¡Ö¾®¾¾ºÚ¤ò´Ý¤·¤Æ¡£Æ¦Éå¤Î£¹£¸±ß¤È¤«¤â³ä¤ê´ª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢£±±ßÃ±°Ì¤Ç³ä¤ê´ª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ä¤êÀÚ¤é¤ì¤Ø¤óÃÍÃÊ¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡©¤½¤ì¤ÏÃ¶Æá¤¬½Ð¤¹¤Î¡©£±±ß¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢£Ô£Á£Ô£Ó£Õ¤Ï¡Ö¤½¤³¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã¼¿ô¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£