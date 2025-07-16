ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡¥£¶¡óÉÕ¶á¡¢¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤­¶¯¤Þ¤ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.58¡¡7.39¡¡10.15¡¡7.50
1MO¡¡10.96¡¡7.85¡¡8.91¡¡7.91
3MO¡¡10.49¡¡7.66¡¡8.73¡¡7.87
6MO¡¡10.34¡¡7.56¡¡9.01¡¡7.92
9MO¡¡10.25¡¡7.53¡¡9.22¡¡8.01
1YR¡¡10.18¡¡7.54¡¡9.42¡¡8.10
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.09¡¡8.80¡¡7.32
1MO¡¡10.11¡¡9.54¡¡7.95
3MO¡¡9.91¡¡9.54¡¡8.14
6MO¡¡10.07¡¡9.69¡¡8.17
9MO¡¡10.30¡¡9.85¡¡8.25
1YR¡¡10.43¡¡10.00¡¡8.32
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.58¡¡7.39¡¡10.15¡¡7.50
1MO¡¡10.96¡¡7.85¡¡8.91¡¡7.91
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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