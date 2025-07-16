¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¸å¡¢»Ø´ø´±¤¬Áª¼ê¤Ë¼Õºá¡ÄÅÏ²ÅÉß¡¢ÅÄÃæ¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÃæ¤Ë¼ê±þ¤¨¸«½Ð¤¹

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So clean 😮💨
Stephanie Mawuli dropped 19 points last night against Australia 📊#AsiaCupWomen pic.twitter.com/qgajG66K1b
- FIBA Women's Asia Cup (@AsiaCupWomen) July 16, 2025