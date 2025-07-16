ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á»²±¡Áª¸å¤Î·ãÊÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤à
¡¡¤¤ç¤¦¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£´±ß°Â¤Î£³Ëü£¹£¶£¶£³±ß¤È¾®È¿Íî¡£°ì»þ¤Ï£²£´£°±ß¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·£³Ëü£¹£¹£°£°±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¹¤ì¤Ð£´Ëü±ßÂçÂæ¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£³£µ¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ò£´£°£°°Ê¾å¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú¤±¤Ë¤«¤±Æð²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤Ï´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤È£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÍ·Î¥¤·¤¿ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì£±£·£°£°ÌÃÊÁ¼å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»þ²ÁÁí³Û²Ã½Å·¿¤Î£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¾®ÉâÆ°¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤¬¡¢£²£²£µÌÃÊÁÂÐ¾Ý¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ìÉô¤Î»Ø¿ô´óÍ¿ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâÍÈÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤â¤³¤ì¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Î£²Æ¬Î©¤ÆÇÏ¼Ö¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î£²ÌÃÊÁ¤¬²»Ìµ¤·¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¤²Éý¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¼è°ú½ªÈ×¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê£Á£Ó£Í£Ì¡ãASML¡ä¤Î·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤«¤é¡¢¤³¤Î£²ÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àÈ¾Æ³ÂÎ³ôÁ´ÈÌ¤¬¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âµÞ¼ºÂ®¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Ë£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÁê¾ì¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤¬±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬¸½¼Â¤Ë¶á¤¯¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¶áÊÕ¤Î¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤ò±ä¡¹¤È×Ç×Ó¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎÆ°¸þ¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤ÏÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇºÇ¹âÃÍ³¹Æ»¤òÁö¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬³¤¤ò¸Ù¤¤¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹½¿Þ¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Åê»ñ¥Þ¥Íー¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤«¤éÎ¥»¶¤·¤Æ¤¤¤¯°ú¤¶â¤È¤â¤Ê¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Äì·ø¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ËÇã¤¤Èè¤ì´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÅÓÃ¼¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Â¤â¤È¤ÏÈ×ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢²áÅÙ¤Ê³Ú´Ñ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£²£°Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»²±¡Áª¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤à¤·¤í±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¸«Êý¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÀ¯¶ÉÍí¤ß¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËºîÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö²áµî¡¢Í¿ÅÞ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ÊÇÔËÌ¡ÊµÄÀÊ¿ô¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡Ë¤ò¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë³ô²Á¤ÏÎã³°¤Ê¤¯Æð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥Î¥Þ¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤Ï£²£´£¸µÄÀÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£±£²£µµÄÀÊ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÇÈó²þÁª¤¬£·£µµÄÀÊ¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê£µ£°µÄÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤³¤ì¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢È¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò¼ã´³²¼²ó¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂà¿Ø¤»¤º¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â¤·¤¯¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¸þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤·ÂçÉý¤Ë²áÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¼óÁê¤ÎºÂ¤ò¼¤¹¤è¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ïº¤Æñ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï½ý¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ê¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¨¤ëÍ±Í½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤À¡£²¾¤Ë¡¢¾®Àô»á¤¬¼¡´ü¼óÁê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Äê¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢Ï¢Î©¤ÎÁê¼ê¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½Î¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£Â¾Êý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬»²±¡Áª¸å¤âÂ³Åê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½Î¨¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç¤ÏºâÌ³¾Ê»ÙÇÛ¤«¤éÆ¨¤ì¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÈ¼¤¦¾®Àô―¶ÌÌÚ¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÆüËÜÇä¤ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëº£¤ÎÄ¹´ü¶âÍøµÞ¾å¾º¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÐúÑ´¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºâÀ¯µ¬Î§¤Ë°ì²È¸À¤ò»ý¤ÄÀÐÇË―ÌîÅÄ¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ò³ô¼°»Ô¾ì¤¬¹¥¤à¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¿·¤·¤¤É÷¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢£¶·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¡¢£··î¤Î¼çÍ×¶ä¹ÔÂß½ÐÆ°¸þ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤¬¤¤¤º¤ì¤âÄ«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£±¥«·îÊª¹ñ¸ËÃ»´ü¾Ú·ô¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸á¸å¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï£¶·î¤Î¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¡¢¼Â¼ÁÍ¢½ÐÆþ¤ÎÆ°¸þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£Ô£Ó£Í£Ã¡ãTSM¡ä¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£³¤³°¤Ç¤Ï£Ç£²£°ºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢£¶·î¤Î±Ñ¼º¶ÈÎ¨¡¢£¶·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢£¶·î¤ÎÊÆÍ¢½ÐÆþÊª²Á»Ø¿ô¡¢£··î¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢½µ´Ö¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£··î¤ÎÁ´ÊÆ·úÀß¶È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£È£Â¡Ë½»Âð»Ô¾ì»Ø¿ô¡¢£µ·î¤ÎÊÆ´ë¶Èºß¸Ë¡¢£µ·î¤ÎÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥°¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¡¢¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹Ö±éÍ½Äê¤Ë¤¢¤ê¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡°ú¤±¤Ë¤«¤±Æð²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤Ï´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤È£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÍ·Î¥¤·¤¿ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì£±£·£°£°ÌÃÊÁ¼å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»þ²ÁÁí³Û²Ã½Å·¿¤Î£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¾®ÉâÆ°¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤¬¡¢£²£²£µÌÃÊÁÂÐ¾Ý¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ìÉô¤Î»Ø¿ô´óÍ¿ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâÍÈÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤â¤³¤ì¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Î£²Æ¬Î©¤ÆÇÏ¼Ö¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î£²ÌÃÊÁ¤¬²»Ìµ¤·¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¤²Éý¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¼è°ú½ªÈ×¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê£Á£Ó£Í£Ì¡ãASML¡ä¤Î·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤«¤é¡¢¤³¤Î£²ÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àÈ¾Æ³ÂÎ³ôÁ´ÈÌ¤¬¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âµÞ¼ºÂ®¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Ë£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÁê¾ì¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤¬±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬¸½¼Â¤Ë¶á¤¯¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¶áÊÕ¤Î¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤ò±ä¡¹¤È×Ç×Ó¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎÆ°¸þ¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤ÏÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇºÇ¹âÃÍ³¹Æ»¤òÁö¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬³¤¤ò¸Ù¤¤¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹½¿Þ¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Åê»ñ¥Þ¥Íー¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤«¤éÎ¥»¶¤·¤Æ¤¤¤¯°ú¤¶â¤È¤â¤Ê¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Äì·ø¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ËÇã¤¤Èè¤ì´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÅÓÃ¼¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Â¤â¤È¤ÏÈ×ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢²áÅÙ¤Ê³Ú´Ñ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£²£°Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»²±¡Áª¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤à¤·¤í±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¸«Êý¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÀ¯¶ÉÍí¤ß¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËºîÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö²áµî¡¢Í¿ÅÞ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ÊÇÔËÌ¡ÊµÄÀÊ¿ô¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡Ë¤ò¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë³ô²Á¤ÏÎã³°¤Ê¤¯Æð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥Î¥Þ¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤Ï£²£´£¸µÄÀÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£±£²£µµÄÀÊ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÇÈó²þÁª¤¬£·£µµÄÀÊ¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê£µ£°µÄÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤³¤ì¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢È¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò¼ã´³²¼²ó¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂà¿Ø¤»¤º¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â¤·¤¯¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¸þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤·ÂçÉý¤Ë²áÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¼óÁê¤ÎºÂ¤ò¼¤¹¤è¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ïº¤Æñ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï½ý¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ê¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¨¤ëÍ±Í½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤À¡£²¾¤Ë¡¢¾®Àô»á¤¬¼¡´ü¼óÁê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Äê¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢Ï¢Î©¤ÎÁê¼ê¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½Î¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£Â¾Êý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬»²±¡Áª¸å¤âÂ³Åê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½Î¨¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç¤ÏºâÌ³¾Ê»ÙÇÛ¤«¤éÆ¨¤ì¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÈ¼¤¦¾®Àô―¶ÌÌÚ¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÆüËÜÇä¤ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëº£¤ÎÄ¹´ü¶âÍøµÞ¾å¾º¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÐúÑ´¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºâÀ¯µ¬Î§¤Ë°ì²È¸À¤ò»ý¤ÄÀÐÇË―ÌîÅÄ¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ò³ô¼°»Ô¾ì¤¬¹¥¤à¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¿·¤·¤¤É÷¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢£¶·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¡¢£··î¤Î¼çÍ×¶ä¹ÔÂß½ÐÆ°¸þ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤¬¤¤¤º¤ì¤âÄ«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£±¥«·îÊª¹ñ¸ËÃ»´ü¾Ú·ô¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸á¸å¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï£¶·î¤Î¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¡¢¼Â¼ÁÍ¢½ÐÆþ¤ÎÆ°¸þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£Ô£Ó£Í£Ã¡ãTSM¡ä¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£³¤³°¤Ç¤Ï£Ç£²£°ºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢£¶·î¤Î±Ñ¼º¶ÈÎ¨¡¢£¶·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢£¶·î¤ÎÊÆÍ¢½ÐÆþÊª²Á»Ø¿ô¡¢£··î¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢½µ´Ö¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£··î¤ÎÁ´ÊÆ·úÀß¶È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£È£Â¡Ë½»Âð»Ô¾ì»Ø¿ô¡¢£µ·î¤ÎÊÆ´ë¶Èºß¸Ë¡¢£µ·î¤ÎÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥°¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¡¢¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹Ö±éÍ½Äê¤Ë¤¢¤ê¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS