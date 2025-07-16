¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö»ÅÁð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
7·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡É¤ò¸«»ö¤ËÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿å¿§¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿Ã¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢Â¸µ¤Ï²Æ¤é¤·¤¯Çò¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£ÂçÃ«¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä¶»¸µ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¿§Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏºÊ¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÍ¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¡ÊºÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¥á¥¤¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¤Î¿§¤Ç¡¢Åí¤Î¿§¤ÇºÊ¤¬Áª¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£²¿¸Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éËÍ¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤ÀÃ¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ëÅí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»º¸å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø¤Î¾ì¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ËÂçÃ«¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Î¤è¤¦¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«É×ºÊ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏµÇ°»£±Æ¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤È¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î±¦¸ªÉÕ¶á¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤êÊ§¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÉ×¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃ«¤È¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃ«¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤»¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È»ÅÁð¡É¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¡Á¡¡º£Æü¤â´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡Õ
¡Ô¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤´É×ÉØ¡Õ
¡ÔÂçÃ«¤µ¤ó¸«¤Ä¤á¤ë¸«¤Ä¤á¤ë¡¡´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤ë¡¡ËÜÅö¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó°¦¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡¡±ü¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÂç¹¥¤´¶¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¿Í¤òºÇ¶á¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡±üÍÍ¤òÂç»ö¤Ë²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ëÂçÃ«¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡Õ
¡Ô¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¼¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¤ä¤ó¡ªÂçÃ«¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¤ä¤ó¡ª¤Ë¤ä¤±¤¿¡¼¡ª¡ª»ä¤¬¤Ë¤ä¤±¤¿¡¼¡ª¡ª¡Õ