»³¸ý°«¡¡£³£³Ê¬²÷¾¡È¯¿Ê¡¡ºÇÂ¿£µ¾¡ÁÀ¤¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ï£Ð¤Ï¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬Ç¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¡¢¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè£²Æü¡Ê£±£¶Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£³°Ì¤Î»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬¡¢Æ±£²£¶°Ì¤Î¥ß¥¢¡¦¥Ö¥ê¥¯¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò£²£±¡½£¹¡¢£²£±¡½£±£²¤Ç²¼¤·¡¢£²²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»Ë¾å½é¤ÎÂç²ñ£µ¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢½éÀï¤ò¤ï¤º¤«£³£³Ê¬¤Ç²÷¾¡¡£¡Öº£Æü¤ÏÃúÇ«¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Î°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥é¥ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢½øÈ×¤«¤é£·Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç£¸¡½£±¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£´ËµÞ¤ò»È¤¤Áê¼ê¤ÎÂÎÀª¤òÊø¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¡£Âè£²¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÃæÈ×¤Ë£³ÅÀº¹¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¡¢´°¾¡È¯¿Ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ö¥ê¥¯¥Õ¥§¥ë¥È¤È¤Ï²áµî£±£±¾¡£±ÇÔ¡£Í£°ìµÊ¤·¤¿¹õÀ±¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ÎÃæ¹ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Å¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ê¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï£±£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¤ËÂç¤¤ÊÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö½Ð¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Âç²ñ¡£Æ´¤ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é½Ð¾ì¤Î£²£°£±£²Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£³Ç¯¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿Âç²ñ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ´¶¤¬Ç¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤¹¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÀ¤³¦£±£´°Ì¤Î¥·¥à¡¦¥æ¥¸¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÀï¤¦¡£¡Ö¥é¥ê¡¼¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£