¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×2028Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤¬Ä¹Ìî¸©¤ËÀµ¼°·èÄê¡¡°¤ÉôÃÎ»ö¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¸µµ¤¤ÊÄ¹Ìî¸©¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¤¬È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¿®½£¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡¦¹ñÂÎ¤«¤éÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2028Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë16Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¡£3Ç¯¸å¡¢2028Ç¯¤ÎÂè82²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Î±óÆ£ÍøÌÀ²ñÄ¹¤«¤é°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö¤Ë³«ºÅ·èÄê½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¿®½£¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹ñ¥¹¥Ý¡¦Á´¾ã¥¹¥Ý¡×¡£Âç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¿®½£¤Î»³Ì®¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¤Ê¤ê¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÏÅß¤È½©¡¢¤½¤·¤Æ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á½©¤ÎËÜÂç²ñ¤Ï2028Ç¯10·î1Æü¤«¤é11Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ»Ô¤Ç¤ÎÁí¹ç³«²ñ¼°¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¡Ö28¤Î»Ô¤ÈÄ®¡×¤Ç37¤ÎÀµ¼°¶¥µ»¡¢1¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¶¥µ»¡¢8¤Ä¤Î¸ø³«¶¥µ»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö
¡ÖÁ°²ó¤Î¤ä¤Þ¤Ó¤³¹ñÂÎ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Î¥ì¥¬¥·ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¡£ÃÏ°è¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬ÉÕ¤¤¤ÆÄ¹Ìî¸©Á´ÂÎ¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¸µµ¤¤ÊÄ¹Ìî¸©¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
2028Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¹ñÂÎ¡×¤«¤é50Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£°¤ÉôÃÎ»ö¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£