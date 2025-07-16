ÈþÇªÀþ¤ÎÅ´Ï©Éüµì¤òÃÇÇ°¡¢»³¸ý¡¡¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¸¡Æ¤¤Ø
¡¡2023Ç¯²Æ¤ÎÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·Á´Àþ±¿µÙ¤¬Â³¤¯»³¸ý¸©¤ÎJRÈþÇªÀþ¤ò½ä¤ê¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤äJRÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ï16Æü¡¢Æ±¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Å´Ï©°Ý»ý¤òÃÇÇ°¤·¡¢¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBRT¡Ë¤Ç¤ÎÉüµì¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¸©¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ç¶á¤¯¶¨µÄ¤·¡¢ÉüµìÊý¿Ë¤òºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡JRÀ¾´ÉÆâ¤ÇÇÑÀþ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹Åç¸©¤ÈÅçº¬¸©¤ò·ë¤Ö»°¹¾Àþ¤¬18Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¤Î¼ÄÅÄÍÎ»Ê»ÔÄ¹¤Ï²ñ¹ç¤Ç¡ÖÅ´Æ»°Ê³°¤Ç¤ÎÉüµì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏBRT¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ò±èÀþ»Ô¤ä¸©¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈþÇªÀþ¤Ï¸ü¶¹¡Ê»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¡Ë¡½Ä¹Ìç»Ô´Ö¤Ç¸©¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ëÏ©Àþ¡£