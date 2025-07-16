ÈïÇú¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÈþ½Ñ´Û¥Ð¥¹¡×¡¡°ÖÎî¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø
¡¡¸¶ÇúÅê²¼¤«¤éº£²Æ¤Ç80Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ý½Ñ²È½¸ÃÄ¡ÖÇú¿´¤Ø/To¡¡Hypocenter¡×¤Ï16Æü¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ð¥¹¡×¤Ç¡¢8·î¾å¡ÁÃæ½Ü¡¢°ÖÎî¤Î¼°Åµ¤ò¹µ¤¨¤¿¹Åç¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ³Ë¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¸ì¤ê·Ñ¤°ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½¸ÃÄ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼Ì¿¿²È¿·°æÂî»á¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃÝÅÄ¿®Ê¿»á¡¢ºî²È¤Î¾®ÎÓ¥¨¥ê¥«»á¤é¤Ç¹½À®¡£º£¸å¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈïÇú¤äÊü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¡¼¥È³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡8·î3¡Á6Æü¤Ë¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤ÎÈæ¼£»³¸ø±à¤ËÄä¼Ö¤µ¤»¤¿¥¢¡¼¥È¥Ð¥¹¤òµòÅÀ¤ËºîÉÊÅ¸¼¨¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£