

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42940.31 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41946.61 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41355.50 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41194.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40684.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40655.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39955.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39663.40 ★日経平均株価16日終値



39650.78 均衡表転換線(日足)

39639.73 6日移動平均線

39449.34 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39422.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39256.08 25日移動平均線

39196.37 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38854.19 均衡表転換線(週足)

38556.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

38160.99 13週移動平均線

38140.75 200日移動平均線

37856.47 ボリンジャー:-2σ(25日)

37746.68 均衡表雲上限(日足)

37703.86 26週移動平均線

37438.55 均衡表雲上限(週足)

37209.51 75日移動平均線

37156.67 ボリンジャー:-3σ(25日)

36899.12 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35958.38 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35637.25 ボリンジャー:-2σ(13週)

34661.19 均衡表雲下限(日足)

34375.38 ボリンジャー:-3σ(13週)

34212.90 ボリンジャー:-2σ(26週)

32467.41 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 43.03(前日29.16)

ST.Slow(9日) 29.53(前日21.49)



ST.Fast(13週) 85.36(前日85.42)

ST.Slow(13週) 90.09(前日90.12)



［2025年7月16日］



株探ニュース

