　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42940.31　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41946.61　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41355.50　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41194.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40684.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40655.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39955.89　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39663.40　　★日経平均株価16日終値

39650.78　　均衡表転換線(日足)
39639.73　　6日移動平均線
39449.34　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39422.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39256.08　　25日移動平均線
39196.37　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38854.19　　均衡表転換線(週足)
38556.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38160.99　　13週移動平均線
38140.75　　200日移動平均線
37856.47　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37746.68　　均衡表雲上限(日足)
37703.86　　26週移動平均線
37438.55　　均衡表雲上限(週足)
37209.51　　75日移動平均線
37156.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36899.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35958.38　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35637.25　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34661.19　　均衡表雲下限(日足)
34375.38　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34212.90　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32467.41　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.03(前日29.16)
ST.Slow(9日)　　29.53(前日21.49)

ST.Fast(13週)　 85.36(前日85.42)
ST.Slow(13週)　 90.09(前日90.12)

［2025年7月16日］

株探ニュース