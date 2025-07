東京ディズニーシーでは、2025年8月28日(木)から11月3日(月)までの期間限定で、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”を開催!

「ステラ・ルー」のために鳥のダンスコスチュームを作るかわいいストーリー。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”デザインのぬいぐるみコスチュームを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”ぬいぐるみコスチューム

開催期間:2025年8月28日(木)〜11月3日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」など

※上記店舗を利用するのにスタンバイパスが必要な場合あります。当日アプリにて確認してください。

※販売店舗や販売方法は状況により変更となる場合があります

価格:各5,700円

ダッフィー ぬいぐるみコスチューム

「ダッフィー」のぬいぐるみコスチューム。

首元にバンダナを巻いたおしゃれなデザインです。

羽根の髪飾りがポイント☆

シェリーメイ ぬいぐるみコスチューム

「シェリーメイ」のぬいぐるみコスチューム。

ピンクとブルーを基調にしたカラーです。

両耳にはかわいいリボンも!

ジェラトーニ ぬいぐるみコスチューム

「ジェラトーニ」のぬいぐるみコスチューム。

ブルーが差し色になったおしゃれなデザインです。

ベレー帽がセットになっています。

ステラ・ルー ぬいぐるみコスチューム

「ステラ・ルー」のぬいぐるみコスチューム。

大人っぽい寒色系のカラーでまとめられています。

お花が連なったシュシュがかわいい☆

ボリューム感のあるフリルと細めのリボンが軽やかな印象のコスチューム。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”ぬいぐるみコスチュームの紹介でした。

