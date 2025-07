東京ディズニーシーでは、2025年8月28日(木)から11月3日(月)までの期間限定で、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”を開催!

「ステラ・ルー」のために鳥のダンスコスチュームを作るかわいいストーリー。

スペシャルグッズやスペシャルメニューをまとめて紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”まとめ

開催期間:2025年8月28日(木)〜11月3日(月)

ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」ストーリー

吹く風が心地よくなったケープコッド。

シェリーメイは、鳥が気持ちよさそうに飛んでいる秋の空を見上げていました。

その空の下で、夢中になって軽快なダンスの練習をするステラ・ルー。

少し頑張りすぎたのか、ため息をついて木の切り株の上に腰を下ろしました。

「ちょっと足を休ませないと・・・」

練習を続けたいステラ・ルーは、ちょっとがっかりした様子です。

それを見たシェリーメイは、ダッフィーとジェラトーニに声をかけます。

「ステラ・ルーを元気づけてあげよう!」

シェリーメイは、さっき見た鳥をふと思い出しました。

「そうだ!飛び跳ねなくても空を飛んでいるような踊りができるように鳥のダンスコスチュームをつくらない?」

ふたりは大賛成!

シェリーメイが土台となるツバサを、パッチワークで作りあげていきます。

ダッフィーは、集めてきた葉っぱを星の形にして飾りつけます。

ジェラトーニも、羽根の絵を描きます。

できあがったコスチュームをプレゼントすると、ステラ・ルーの目が輝きました。

「ありがとう!これを着たらゆっくり動いても空を飛んでいるように優雅に踊れるかも!」

みんなの思いやりとアイディアに、ステラ・ルーはわくわくしました。

シェリーメイたちも、とてもうれしい気持ちになりました。

ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」スペシャルグッズ

発売日:2025年8月28日(木)

スペシャルグッズは2025年8月28日(木)より発売。

ぬいぐるみコスチュームは、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルーのアイディアがあふれたデザインの羽が背中についています。耳にも花やリボンの装飾が付けられ、ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」ならではの愛らしい鳥のダンスコスチュームになっています。

羽根がついた軽やかデザイン!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"ぬいぐるみコスチューム

かわいい羽根つき!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"ぬいぐるみバッジ

ぬいぐるみチャームは7にん全員登場!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"グッズ・お土産

キャップ 3,800円

バンスクリップ 2,900円

ぬいぐるみ 各3,500円

リュックサック 7,200円

ショルダーバッグ 3,900円

※ぬいぐるみは腕に着用

また、シェリーメイのもこもこの耳がついたキャップや、シェリーメイ、ステラ・ルーを腕につけて一緒にパークを楽しめるぬいぐるみなど、パークをさらにお楽しみいただける身につけグッズも登場します。

さらに、シェリーメイのぬいぐるみを背負っているようなデザインのリュックサックや、鳥をモチーフにした形が印象的なショルダーバッグを販売。

優しい色合いのショルダーバッグは、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー4人のアップリケが施されており、パークでも日常のコーディネート使いにもぴったりです。

ぬいぐるみ各3,500円(カーテンを束ねるホルダーとしての使用例)

おうちでリラックスしてご使用いただけるグッズも登場。

シェリーメイとステラ・ルーのぬいぐるみは、パークの中で腕につけて楽しむことができるだけでなく、カーテンを束ねるホルダーとしてご使用いただくのもおすすめです。

ポーチ 2,800円

ハンドクリーム&リップエッセンス 2,900円

バンスクリップ 2,900円

ミニタオルセット 3,200円

シュシュ 2,600円

また、パークでも身に付けて楽しんでいただけるアイテムとして、シェリーメイのバンスクリップやステラ・ルーのシュシュを販売するほか、おうちでも外出時にもぴったりなハンドクリーム&リップエッセンスやポーチ、ミニタオルセットも登場します。

ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」スペシャルメニュー

発売日:2025年8月28日(木)

スペシャルメニューの発売は2025年8月28日(木)から。

東京ディズニーシーのレストラン「ケープコッド・クックオフ」では、クランベリーを使った甘酸っぱくてシュワッと爽やかなスパークリングドリンク(クランベリー)が登場します。

また、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、秋の味覚を取り入れたスウィーツとともに楽しむことができるダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」ならではのフードスーベニアを販売。

スウィートポテトカップには、羽をつけたダッフィー&フレンズが描かれたスーベニアカップ、

スウィートポテトカップ、スーベニアカップ付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"

キャラメルと洋梨のムースケーキには、

みんなで作った鳥のダンスコスチュームをシェリーメイがステラ・ルーにプレゼントする様子を描いたスーベニアプレートを付けることができます。

キャラメルと洋梨のムースケーキ、スーベニアプレート付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"

そのほか、現在販売中のダッフィーのスペシャルセットやスペシャルサンドセットには、スーベニアランチケースを、

対象のソフトドリンクにはスーベニアドリンクボトルを付けることができます。

スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」

アソーテッド・ミニケーキ 5,000円

現在、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催中です。このスペシャルイベントならではのアソーテッド・ミニケーキや、ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉、ポップコーンケースが8月28日に新登場します。

20周年のテーマは、“ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せ”。

ダッフィーたちのモチーフがそっとあしらわれたミニケーキは、眺めているだけでも幸せな気持ちに。

癒されるような色合いと、やさしい甘さのミニケーキにピックをデコレーションしてティータイムを楽しくお過ごしいただけます。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉 2,000円

また、ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉はフワフワな触り心地で、ダッフィーバスをモチーフにしています。

レギュラーボックス、スーベニアポップコーンケース付き 2,300円

※価格にはレギュラーボックス1箱とポップコーンケースが含まれます。

そのほか、ポップコーンケースは日常の小さな幸せに気付くことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現したデザインで、お好きなポップコーン、レギュラーボックスを2箱入れて、持ち歩くことができます。

ディズニーホテル

提供期間:2025年8月28日(木)〜11月3日(月)

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”モチーフのメニューを提供。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、8月28日(木)から11月3日(月)までの期間、“ダッフィー&フレンズのウィッシング・ウィングス”カントニーズランチが登場します。

前菜や中国蒸しパン、メイン料理に加えて、シェリーメイとステラ・ルーや羽根のモチーフなどをあしらったデザートをお楽しみいただけます。

そのほかにも同店舗ではランチタイムに、カシスシロップとハーブティーをベースにサイダーを合わせたさわやかな味わいの“ダッフィー&フレンズのウィッシング・ウィングス”スペシャルドリンクをご用意します。

フリーきっぷ

発売日:2025年8月28日(木)

ディズニーリゾートラインでは、2025年8月28日(木)よりフリーきっぷを発売します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”は、2025年8月28日(木)より開催です。

