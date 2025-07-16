¡Ôº§ÌóÊóÆ»&¼ç±éÆâÄê¡Õ¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¥Õ¥¸·î9¤Ç¡ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¤òÁÈ¤àÁê¼ê¤È¤Ï¡Ö¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î°å¼ÔÌò¤Ç¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡Ò¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¤½¤Ã¤ÈÃË¤Î¸ª¤Ë¿¨¤ì¡Ä¡×¡È¤ª¤à¤¹¤Ó¡É¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤ÈÃæÀîÂç»Ö¡Ê26¡Ë¿¼Ìë¤Î¡È²¼´Ø¥Ç¡¼¥È¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£¡Ö¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¿ÈÄ¹¤Ï27cmº¹¡×¡Ô¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Õ¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÀîÂç»Ö¡Ê27¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤¬¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¡£º£·î14Æü¤«¤é¼ç±éÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¾å³¤¸ø±é¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÄ´¤Ê¶¶ËÜ¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Î¥Õ¥¸·î9¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¡Ûº§ÌóÊóÆ»¤µ¤ì¤¿Îø¿ÍÇÐÍ¥¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¡È27Ñº¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
»Å»ö¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¶¶ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯3·î¤Þ¤ÇNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¸å¡¢Â³¤¤¤Æ4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬13.1¡ó¤È¡¢ÎòÂåÄ«¥É¥é¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¤¬´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤Ê¤ë¸½Âå·à¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±øÌ¾ÊÖ¾å¤ò¤«¤±¤¿¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î°å»ÕÌò¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢»ëÄ°Î¨5¡óÁ°¸å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅöÌÌ¡¢»Å»ö¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡×Ìò¤ÇÄ«¥É¥éµÓËÜ²È¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤ò
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·îÍË9»þÏÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÌòÊÁ¤Ï¡Ö¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡×¤È¡¢¤É¤³¤«´û»ë´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹µ¡²ñ¤¬ÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ©ºî¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó17Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢·î£¹¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤äÃæÀî¤È¤Î·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÎÃæ¿È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë