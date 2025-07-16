夏の高校野球新潟大会は16日、3回戦8試合が行われました。注目の一戦となった第1シード中越と日本文理の試合は中越が序盤から試合の主導権を握り、6―2で勝利。日本文理は3回戦敗退となりました。また、柏崎と長岡の公立勢はシード校相手に善戦もあと一歩及ばず、1点差で敗れました。

■16日の試合結果

中越 6－2 日本文理

北越 1－0 柏崎

新潟明訓 2－1 長岡

関根学園 11－1 新潟商(6回コールド)

長岡工 10－0 敬和学園(8回コールド)

新発田 7－2 上越

村上桜ヶ丘 9－6 三条

長岡商 20－0 加茂(5回コールド)

■17日の試合予定

【長岡市悠久山球場】

第1試合 新潟江南ー六日町

第2試合 高田ー新潟第一



【柏崎市佐藤池球場】

第1試合 新潟ー十日町

第2試合 巻ー長岡大手



【新発田市五十公野公園野球場】

第1試合 小千谷ー新発田農

第2試合 新発田中央ー新潟産大附属



【三条パール金属スタジアム】

第1試合 帝京長岡ー五泉

第2試合 小出ー万代