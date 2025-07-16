夏の高校野球新潟大会は16日、3回戦8試合が行われました。注目の一戦となった第1シード中越と日本文理の試合は中越が序盤から試合の主導権を握り、6―2で勝利。日本文理は3回戦敗退となりました。また、柏崎と長岡の公立勢はシード校相手に善戦もあと一歩及ばず、1点差で敗れました。

■16日の試合結果

中越　6－2　日本文理
北越　1－0　柏崎
新潟明訓　2－1　長岡
関根学園　11－1　新潟商(6回コールド)
長岡工　10－0　敬和学園(8回コールド)
新発田　7－2　上越
村上桜ヶ丘　9－6　三条
長岡商　20－0　加茂(5回コールド)

■17日の試合予定

【長岡市悠久山球場】
第1試合　新潟江南ー六日町
第2試合　高田ー新潟第一

【柏崎市佐藤池球場】
第1試合　新潟ー十日町
第2試合　巻ー長岡大手

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　小千谷ー新発田農
第2試合　新発田中央ー新潟産大附属

【三条パール金属スタジアム】
第1試合　帝京長岡ー五泉
第2試合　小出ー万代