【高校野球・新潟】中越・北越・新潟明訓・関根学園のシード勢がベスト16進出 日本文理は中越のエース雨木を打ち崩せず…柏崎・長岡の公立勢奮闘も1点差で金星ならず
夏の高校野球新潟大会は16日、3回戦8試合が行われました。注目の一戦となった第1シード中越と日本文理の試合は中越が序盤から試合の主導権を握り、6―2で勝利。日本文理は3回戦敗退となりました。また、柏崎と長岡の公立勢はシード校相手に善戦もあと一歩及ばず、1点差で敗れました。
■16日の試合結果
中越 6－2 日本文理
北越 1－0 柏崎
新潟明訓 2－1 長岡
関根学園 11－1 新潟商(6回コールド)
長岡工 10－0 敬和学園(8回コールド)
新発田 7－2 上越
村上桜ヶ丘 9－6 三条
長岡商 20－0 加茂(5回コールド)
■17日の試合予定
【長岡市悠久山球場】
第1試合 新潟江南ー六日町
第2試合 高田ー新潟第一
【柏崎市佐藤池球場】
第1試合 新潟ー十日町
第2試合 巻ー長岡大手
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 小千谷ー新発田農
第2試合 新発田中央ー新潟産大附属
【三条パール金属スタジアム】
第1試合 帝京長岡ー五泉
第2試合 小出ー万代