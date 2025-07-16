明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０７：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで講演

０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（１８日まで）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ディスコ<6146>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



出所：MINKABU PRESS