ホワイト×木目調でキッチンに馴染む！アルファックス・コイズミ「moku. BAKE」

アルファックス・コイズミは、新商品コンベクショントースター「moku. BAKE」の販売を開始しました。

アルファックス・コイズミ「moku. BAKE」

品番 : MOT-1280/W

付属品 : トレー、ピザストーン、スチームストーン、レシピブック、

取扱説明書(1年保証書付)

サイズ : 本体サイズ…約365(幅)×284(奥行)×183(高さ)mm

庫内サイズ…約265(幅)×255(奥行)×90(高さ)mm

電源コード長: 約1m

重量 : 約3.4kg

消費電力 : 1280W

温度調節機能: 80〜230℃

タイマー : 30分計タイマー(報知音付)

カラー : ホワイト

素材 : 鋼板

販売場所 : COCONIAL楽天市場店

発売を記念して楽天市場内の直販店舗にて「レビューキャンペーン」を開催中です。

■商品の特徴

*コンベクション機能付き

コンベクション機能とは、ヒーターだけでなく「ファン」を内蔵させることで、庫内に熱風を発生させる仕組みです。

熱風を循環させることで、食材をじんわりと包み込むように加熱するので、油を使わずに作る「から揚げ」や「魚のパン粉焼き」、「クッキー」などのオーブン調理も叶います。

さらに管理栄養士監修のレシピブック付きで、おかずのレシピも満載です。

*パン・ピザを美味しく焼く専用モード&「スチームストーン」付き

コンベクション調理だけでなく、パン・ピザを焼くのに最適な「上下ヒーターモード」搭載。

「コンベクションモード」では熱風でじんわりと焼き上げる一方、「上下ヒーターモード」は、パン生地の水分をキープしたまま素早く焼き上げます。

また「スチームストーン」付き。

吸水させた専用ストーンをパンと一緒に焼くことで、スチームでふんわり包み込むように焼き上げます。

またピザ専用の「ピザストーン」も付属しており、まるで石窯で焼いたようにパリッと香ばしいピザを焼くことができます。

スチームストーン付で美味しいトーストを

ピザストーン付、ピザも美味しく

*コンパクトさ、デザインにもこだわり

「コンベクショントースター」はファンが後方に内蔵されている商品が多いため、通常のトースターよりも大きなサイズになりがちですが、よりコンパクトさを追求するべく、後方ではなくあえて横にファンを設置することで、小型化を実現しました。

コンパクトな見た目ながらも、庫内広々、角型食パンは一度に4枚まで焼くことができます。

またキッチンのインテリアに溶け込むさりげない木目調のアクセントや、ナチュラルなホワイトカラーにもこだわりました。

ナチュラルな木目調デザイン

