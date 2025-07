同性の恋人との日常を公開　女性軍人出身者によるサバイバル番組で注目された韓国モデル、応援に感謝

女性軍人出身者によるサバイバル番組『鋼鉄部隊W』(原題)を通じて注目を集めたクァク・ソニ(28)が、同性の恋人との交際を公開した後、率直な心境を明かした。

【写真】「応援したい、でも…」“LGBT告白”アイドルに複雑

彼女は、カミングアウト後に寄せられた多くの関心と応援に感謝の気持ちを伝えるとともに、恋人のプライバシー保護を呼びかけた。

クァク・ソニは7月15日、自身のSNSを通じて「私の大切な日常と、心から愛する人との関係を美しく見守って応援してくださり、本当にありがとう。言葉にしきれないほど幸せな時間を過ごしている」と述べた。

続けて「実際、私はただ愛する人との小さくてかわいい日常を記録しただけだが、多くの方が心から祝福と応援を送ってくださり、戸惑いながらも感謝している」と付け加えた。

クァク・ソニは、自身の恋愛がこれほど大きな話題になるとは思わなかったと告白した。

(写真=クァク・ソニInstagram)

「『鋼鉄部隊』を含む番組出演やインスタグラムの活動を通じて、ある程度の影響力があることはわかっていたが、これほど大きな反応になるとは夢にも思わなかった」と率直な思いを明かした。

特に彼女は「ご存じの通り、私の恋人は普通の一般人だ。ブログやニュースなど不特定多数が見る媒体に投稿される際には、私の姿だけを使用するか、恋人の顔にはぼかし処理をしていただけるとありがたい」と述べ、「インスタグラムは公開アカウントであっても、恋人のプライベートが含まれた空間であることを考慮してほしい」と強調した。

さらに「多くの方が『勇気ある』『堂々としている』という表現を使ってくださったが、私にとってはただ自然な記録の一部だった。しかし、誰かには隠さない姿に見え、そのおかげで強い人だと認識されたようだ」と語った。

そして「愛の形がどうであれ、存在するだけで尊重されるべきだと思う。世界に存在するさまざまな愛の形に心から拍手を送りたい。そして、私たちのような人々も、自分の愛に勇気を持ってほしい。私たちは皆、幸せになる権利を持っている」と付け加えた。

最後にクァク・ソニは「これからもトレーニングやフリーランスモデル活動、撮影など、さまざまな分野でポジティブな影響力を発揮できる人になるよう努力する」と述べ、「私と恋人、そして皆さんの日常に幸せと健康があふれることを願っている」と伝えた。

先立って7月13日、クァク・ソニは自身のSNSに「Stunning Day by Day and this is who we R -」(毎日が本当に輝いていて、これが私たちの姿です)というコメントとともに、恋人とのデート写真を投稿した。

公開された写真には、一緒に食事をしたりショッピングを楽しんだりと、幸せな時間を過ごす姿が写っており、ファンから大きな関心が寄せられた。

なお、クァク・ソニは2024年に放送された『鋼鉄部隊W』に、陸軍チームのチーム長として出演。強いカリスマ性と人間的な魅力で注目を集めたことがある。

(記事提供=OSEN)