タレントの三田寛子(59)が16日、自身のインスタグラムを更新。姪が出産したことを明かした。

「Welcome to the world, little one」と書き出した三田は生まれたばかりの赤ちゃんを抱く写真を公開。「先日姪っ子ちゃんが初産で可愛い赤ちゃんを」と明かし、「おめでとう」と祝福した。

さらに「彼女自身は私達の結婚式の時には臨月で姉のお腹にいて誕生したのが翌月で私達が一番に対面した 可愛い姪っ子ちゃん」と続け、「それがママになられ 生まれたてのかわいい天使くんを抱っこさせてもらった 感動があふれました」と感慨深げ。

「選挙投票日も間も無くですね 子供たちの未来が明るく輝きます様に」と結んだ。

この投稿にフォロワーからは「赤ちゃん可愛い」「優しいお顔」「一瞬寛子さんのお孫さんがって驚きました」「可愛くてキレイな顔」「天使のようですね」などの声が寄せられている。