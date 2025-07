俳優の佐野勇斗さん、志田未来さん、お笑い芸人のヒコロヒーさん、謎解きクリエイターの松丸亮吾さんが『FUN SLEEP FEST〜朝起きるのをもっと楽しみに〜』イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 ヒコロヒー 】 ギネス世界記録™級の特技 習得の秘訣は「常々、人の目を盗んでいる」





本イベントは株式会社ポケモンが、朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『ポケモンスリープ』配信2周年を記念して開催されました。この日は「最もダウンロードされた睡眠ゲームアプリ」としてギネス世界記録™に認定されたことを祝い、認定式を行います。





ギネス世界記録™認定に佐野さんは、“とんでもないことになりましたね。僕自身もポケモンはルビサファ(ルビー・サファイア)時代からやっているので…”と語ると、と興奮したポケモン大好きな松丸さんから、“えっ!同世代なの?”と急に問いかけられ固まる佐野さんに、“どうして固まるの?”と畳みかけられ、笑いが起こる場面もありました。





気を取り直して佐野さんは、“子どもの頃から大好きで、世界中の大人から子どもまで大好きなポケモンと睡眠を掛け合わせて、睡眠を楽しいと思わせてくれるアプリを開発してくれた人に感謝をしたいです”と語りました。







志田さんは、“私もド世代で、初めてのサンタさんからもらったプレゼントもポケモンで本当に大好きですけど、私たち役者の仕事は、本当に睡眠の時間がすごく大切で、長く寝ることも大切ですけど、短い時間の中でいかに質の良い睡眠をとるかが、その日のお芝居にすごく反映してくるので、楽しく遊びながら質の良い睡眠がとれるのですごいアプリだと思い、そのアプリがギネス世界記録™認定だなんて本当に素晴らしいです”と感想を述べました。







ヒコロヒーさんも、“ダウンロード世界一ということは、皆さんがすごく眠りたがっているということですよね。もっと世界に広がっていくといいと思います”と語りました。そんなヒコロヒーさんに松丸さんは、“ヒコロヒーさん、ちゃんと寝てますか?大丈夫ですか?”と問いかけ、ヒコロヒーさんは、“どうしたどうした?ちゃんと寝てる。確かに寝起き顔だけど、ちゃんと入り時間に入ってやっていますから”と返して笑わせました。





また、自身のギネス世界記録™級な特技を聞かれ、佐野さんは、“普段あまり長い睡眠時間が取れないけど移動中の車で寝る習慣が多くて、日中の15分睡眠がすごく良いと聞いてやっていますが、その15分睡眠の眠りの質が、ギネス記録並みにいいと思います。”と語り、“ぜひ脳波とか測れる方が会場にいたら、挙手して欲しいんですけど”と呼びかけましたが、いる訳もなく残念そうな表情を浮かべ、“ぜひ機会があったら、いつか測ってもらいたい”と語りました。





志田さんは、“私はレスポンスがすごく早いです”と答え“仕事でアンケートやコメントを求められるけど即、返します。「何日まで」と言われても、当日中に返すことが多いです。レスポンスは飛び抜けて早いと思います”と、語ると司会から、“仕事できる人ですね”と褒められ、志田さんは、“本当ですか?せめて、そこだけはと思って頑張っています”と謙遜していました。







また「これなら世界記録を狙える」という特技を聞かれたヒコロヒーさんは、“目上の方に食事に誘われ、話をされている時の食事のタイミングが難しいとき、バレずに食べるのがうまいです。自分の好きなものをめがけて、空いたら「あれ?無くなっちゃいましたね」と、他の連中が食べてしまったかのように見せる技も併せて使っています”と明かし、その技の習得について聞かれると、“常々、人の目を盗んでいるということです”と明かして笑わせました。



『FUN SLEEP FEST〜朝起きるのをもっと楽しみに〜』イベント ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【担当:芸能情報ステーション】