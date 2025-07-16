　なでしこジャパン(日本女子代表)は16日、EAFF E-1選手権最終戦で中国女子代表と対戦する。共に今大会1勝1分で並んでおり、勝てば3連覇が決まる最終決戦。午後4時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第2戦・韓国女子代表戦から5人を入れ替えた。

　DF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)、DF石川璃音(エバートン)、MF成宮唯(INAC神戸レオネッサ)、MF山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)は3試合連続の先発となった。

　首位の日本は2位の中国と勝ち点4で並んでおり、得失点差で上回っている状況。だが、もし日本が中国と引き分けた場合、続いて行われる韓国対台湾戦で韓国が勝つと、3か国が勝ち点5で並んで当該3か国同士の対戦成績によって順位決定が行われるため、3か国が並んだ時点で日本が優勝する可能性はなくなる。したがって日本は勝利が求められる。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 平尾知佳(グラナダ)

DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース/Cap)

DF 21 石川璃音(エバートン)

DF 22 嶋田華(サンフレッチェ広島レジーナ)

MF 7 北村美羽(リンシェーピング)

MF 8 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

MF 9 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

MF 11 滝川結女(アルビレックス新潟レディース)

MF 14 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)

FW 18 樋渡百花(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

FW 19 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)

▽控え

GK 12 浅野菜摘(ちふれASエルフェン埼玉)

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF 2 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 3 三宅史織(INAC神戸レオネッサ)

DF 4 市瀬千里(サンフレッチェ広島レジーナ)

DF 6 菅野奏音(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

MF 10 塩越柚歩(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

FW 13 矢形海優(マイナビ仙台レディース)

FW 16 大澤春花(シュツットガルト)

FW 17 浜田芽来(RB大宮アルディージャWOMEN)

FW 20 愛川陽菜(INAC神戸レオネッサ)

監督

ニルス・ニールセン

(取材・文　竹内達也)