勝てば3連覇のなでしこJ、E-1最終戦スタメン発表!! 5人変更で高橋・石川・成宮・山本が全試合先発
なでしこジャパン(日本女子代表)は16日、EAFF E-1選手権最終戦で中国女子代表と対戦する。共に今大会1勝1分で並んでおり、勝てば3連覇が決まる最終決戦。午後4時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第2戦・韓国女子代表戦から5人を入れ替えた。
DF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)、DF石川璃音(エバートン)、MF成宮唯(INAC神戸レオネッサ)、MF山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)は3試合連続の先発となった。
首位の日本は2位の中国と勝ち点4で並んでおり、得失点差で上回っている状況。だが、もし日本が中国と引き分けた場合、続いて行われる韓国対台湾戦で韓国が勝つと、3か国が勝ち点5で並んで当該3か国同士の対戦成績によって順位決定が行われるため、3か国が並んだ時点で日本が優勝する可能性はなくなる。したがって日本は勝利が求められる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 平尾知佳(グラナダ)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース/Cap)
DF 21 石川璃音(エバートン)
DF 22 嶋田華(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 7 北村美羽(リンシェーピング)
MF 8 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
MF 9 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 11 滝川結女(アルビレックス新潟レディース)
MF 14 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)
FW 18 樋渡百花(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 19 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽控え
GK 12 浅野菜摘(ちふれASエルフェン埼玉)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 3 三宅史織(INAC神戸レオネッサ)
DF 4 市瀬千里(サンフレッチェ広島レジーナ)
DF 6 菅野奏音(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 10 塩越柚歩(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 13 矢形海優(マイナビ仙台レディース)
FW 16 大澤春花(シュツットガルト)
FW 17 浜田芽来(RB大宮アルディージャWOMEN)
FW 20 愛川陽菜(INAC神戸レオネッサ)
監督
ニルス・ニールセン
(取材・文 竹内達也)
DF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)、DF石川璃音(エバートン)、MF成宮唯(INAC神戸レオネッサ)、MF山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)は3試合連続の先発となった。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 平尾知佳(グラナダ)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース/Cap)
DF 21 石川璃音(エバートン)
DF 22 嶋田華(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 7 北村美羽(リンシェーピング)
MF 8 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
MF 9 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 11 滝川結女(アルビレックス新潟レディース)
MF 14 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)
FW 18 樋渡百花(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 19 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽控え
GK 12 浅野菜摘(ちふれASエルフェン埼玉)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 3 三宅史織(INAC神戸レオネッサ)
DF 4 市瀬千里(サンフレッチェ広島レジーナ)
DF 6 菅野奏音(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 10 塩越柚歩(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 13 矢形海優(マイナビ仙台レディース)
FW 16 大澤春花(シュツットガルト)
FW 17 浜田芽来(RB大宮アルディージャWOMEN)
FW 20 愛川陽菜(INAC神戸レオネッサ)
監督
ニルス・ニールセン
(取材・文 竹内達也)