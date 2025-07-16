これからの予定【発言・イベント】
16:15 訪日外客数（6月）
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演
22:15 ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00 バーFRB理事、金融規制に関するイベント出席（質疑応答あり）
23:30 米週間石油在庫統計
17日
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、FOXビジネス出演
6:30 ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演
中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）（20日まで）エヌビディア初参加
エヌビディアのファンCEOが中国商務相らと協議予定
米主要企業決算
ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、J＆J、アルコア、ユナイテッド航空
※予定は変更されることがあります。
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演
22:15 ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00 バーFRB理事、金融規制に関するイベント出席（質疑応答あり）
23:30 米週間石油在庫統計
17日
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、FOXビジネス出演
6:30 ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演
中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）（20日まで）エヌビディア初参加
エヌビディアのファンCEOが中国商務相らと協議予定
米主要企業決算
ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、J＆J、アルコア、ユナイテッド航空
※予定は変更されることがあります。