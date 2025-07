「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」 2026年度募集を7月16日よりスタート！ソニー音楽財団

ソニー音楽財団は、音楽を通じた教育活動に取り組んでいる団体の活動を助成する「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」の第7回(2026年度)募集を2025年7月16日(水)より開始しました。

ソニー音楽財団

理事長: 水野道訓

設立年: 1984年

所在地: 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル

ソニー音楽財団は、音楽を通じた教育活動に取り組んでいる団体の活動を助成する「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」の第7回(2026年度)募集を2025年7月16日(水)より開始。

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」は、音楽を通して子どもたちの感動する心を育むことを目的とした助成事業です。

「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標のひとつ、「質の高い教育をみんなに」の観点より、地域・環境・経済状況に左右されることなく、すべての子どもたちが音楽に触れることのできる社会を目指し、2019年に設立しました。

当基金では、音楽に触れる機会の少ない地域での子どものための演奏会や、病児・障がい児を対象とした楽器体験、児童養護施設での継続的な音楽療法、ひとり親家庭やさまざまな国籍の子どもたちへの音楽教育等、多種多様な子どもたちへの文化的な体験機会を届ける活動をサポートしてきました。

1団体につき10万円から300万円を支給、これまでに延べ100以上の団体に対して計約7,000万円の助成を行っています。

過去採択団体例(1) 椋バイオリンクラブ(岐阜県) こどものためのバイオリン教室

過去採択団体例(2) 松江音楽協会(島根県) わくわく★音楽体験事業

過去採択団体例(3) ひとさし指のノクターン(東京都) わくわく!みんなで楽しむコンサート 〜障がいのある人もない人も一つになって〜

ソニー音楽財団 子ども音楽基金 ロゴ

【ソニー音楽財団 子ども音楽基金 概要】

(1)名称

ソニー音楽財団 子ども音楽基金

(2)設立年月日

2019年5月22日

(3)助成の対象

日本国内の、原則として18歳未満の子どもを対象に、音楽*を通じた教育活動に取り組んでいる国内の団体およびその活動

*原則としてクラシック音楽およびそれに準ずるもの

(4)選考委員(五十音順)

河合紳和

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

神原雅之

特定非営利活動法人リトミック研究センター会長

元京都女子大学教授

元国立音楽大学教授 同大学元副学長

楠田健太

東京藝術大学演奏藝術センター准教授

久保山茂樹

国立特別支援教育総合研究所

インクルーシブ教育システム推進センター上席総括研究員(兼)センター長

山野則子

大阪公立大学教授

スクールソーシャルワーク評価支援研究所 所長

(5)助成金額

1団体につき10万円から300万円(年度毎)

(6)助成対象期間

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(7)第7回(2026年度)応募期間

2025年7月16日(水)から8月17日(日)23:59必着

(8)応募方法

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」WEBサイトにて応募要項など詳細を確認のうえ、

電子申請システム「Graain」から必要情報・応募書類を提出。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外。

