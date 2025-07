コーポレートロゴを変更してブランドイメージを一新！BIGLOBE

BIGLOBEは、ブランドイメージを一新する新たなロゴを発表します。

BIGLOBEは、ブランドイメージを一新する新たなロゴを発表。

新しいロゴは、未来に向けて挑戦し続ける革新性を表現すると同時に、これまで培ってきた信頼性を表す色として従来コーポレートカラーとして使用していたブルーを継続しています。

ブランド変更に関する詳細は以下をご参照ください。

1.ブランド変更

ひとりひとりの好きなもの、大切なものを応援できる存在へBIGLOBEがなりたいという意味を込めて「好きが、未来を変えていく。

」をスローガンとしました。

同時に、BIGLOBEのあるべき姿を表現したステートメントを以下の通り策定しました。

情報社会がますます進化し、暮らしの中心を担うことになる未来。

人々がこの先インターネットに求めるものは、

誰かといつでもつながれる手段にとどまらない、

より多様で、より正確かつ安心な情報や居場所の提供になるであろう。

だからまずは、業界を牽引してきたBIGLOBEから進化しよう。

インフラを支えるネットワークとしての責任と、

時代の変化を先取りする柔軟性、そして長年培ってきた確かな技術をもって。

日々多様化するあらゆる価値観に寄り添い、

ひとりひとりの好きなもの、大切にしているものを応援できる存在へ。

そのひとつひとつにつながる先を創造し、この地球に無数の共感を生み出せる存在へ。

なにかを好きだと思う力こそが、これからのいい未来を創る力だ。

さあ、あなただけの好きを、この世界で一緒に広げよう。

好きが、未来を変えていく。

新たにブランドページを開設しました。

ブランドのコンセプトを表現したブランドムービーをご覧いただけるほか、新ロゴ、スローガンを掲載しています。

2.BIGLOBEポータルサイトのリニューアル

コーポレートロゴの変更に合わせ、BIGLOBEポータルサイトをリニューアルしました。

これまでニュース等を掲載しておりましたBIGLOBEポータルサイトも、BIGLOBEブランドおよび提供商材の理解促進を目的に一新します。

BIGLOBEポータルサイトのリニューアル

3.サービス名称の変更

ロゴの変更に合わせ、従来「ビッグローブ光」とカナ表記だったサービス名称を「BIGLOBE光」へ改称します。

現在利用いただいているサービスの名称が変更になる場合があります。

4.新ロゴ・サービス名称の利用開始時期

2025年7月16日より順次切り替え。

