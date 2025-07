『アウトランダー』スピンオフ、予告編から衝撃の事実が明らかに？！

人気シリーズ『アウトランダー』の前日弾スピンオフ『Outlander: Blood Of My Blood(原題)』は、8月8日(金)より米Starzにて放送開始。この度本予告編が公開され、ファンの間で大きな話題となっている。なんと、クレアだけが家系で最初の“時を超える旅人”ではなかったことが明らかになったのだ。

本作は、ジェイミー(サム・ヒューアン)の両親であるスコットランド人のエレン・マッケンジー(『PENNYWORTH/ペニーワース』のハリエット・スレイター)とブライアン・フレイザー(『バーニング・ライズ』のジェイミー・ロイ)、そしてクレアの両親であるイギリス人のジュリア・モリストン(『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のハーマイオニー・コーフィールド)とヘンリー・ボーチャンプ(『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』のジェレミー・アーヴァイン)の2組のカップルに焦点を当てる。

