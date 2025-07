手首を骨折のため、7月に開催予定だった3公演を中止した俳優・歌手の伊藤蘭(70)が16日、自身のインスタグラムを更新。近況と、新たな公演のスケジュールを発表した。伊藤は冒頭、「この度は数々のあたたかいお見舞いのコメントを頂き感謝いたします」と礼をつづり、「ご心配をおかけしましたが、おかげさまで経過も順調に、日常生活を過ごせるようになってまいりました」と近況を報告。また「予定していた公演を楽しみにお待ちくださった皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

続けて「ようやく〜Don’t Stop The Music! 〜 vol.2の新しい公演スケジュールが整いましたので、お知らせいたします」とし、「全4公演となりますが、開催形態が2公演ずつ異なりますので、下記の通りご案内をさせて頂きます」と説明。新たなスケジュールを伝えた。そして最後に「ご来場をお待ちしております!!」と呼びかけた。■報告全文いつも伊藤 蘭を応援頂き、心よりありがとうございます。この度は数々のあたたかいお見舞いのコメントを頂き感謝いたします。ご心配をおかけしましたが、おかげさまで経過も順調に、日常生活を過ごせるようになってまいりました。予定していた公演を楽しみにお待ちくださった皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。ようやく〜Don’t Stop The Music! 〜 vol.2の新しい公演スケジュールが整いましたので、お知らせいたします。全4公演となりますが、開催形態が2公演ずつ異なりますので、下記の通りご案内をさせて頂きます。―――【New Schedule】伊藤 蘭 Special Premium Live〜Don’t Stop The Music! 〜 vol.2まずは!■10月12日(日) 16:30開演恵比寿ザ・ガーデンホール■10月13日(月・祝) 16:30開演恵比寿ザ・ガーデンホール「EBISU JAM 2025」への出演が決定いたしました。https://ebisujam.com/※上記2公演は「EBISU JAM 2025」内で〜Don't Stop The Music!〜EBISU JAM Specialと題して開催されます。チケットは「EBISU JAM」でのお取扱いとなります。☆☆☆そして!■10月15日(水) 18:30開演KT Zepp Yokohama■10月18日(土) 17:00開演EXシアター六本木※上記KT Zepp YokohamaとEXシアター六本木の公演は、代替公演として、チケットは「チケットぴあ」でのお取扱いになります。ただし、すべてのお客様を振替させていただくことが難しいため、お客様がお持ちのチケットについては一旦、すべて払い戻しをさせていただき、代替公演を新たに受付させていただきます。チケットの払戻し、10月15日・18日に開催される公演のチケット購入に関しましては「チケットぴあ」での対応とさせて頂きます。4公演共に、下記LIVEオフィシャルサイトにてご案内しております。【LIVE オフィシャルサイト】https://www.diskgarage.com/sp/ito-ran/(このInstagramのプロフィールからもとべます)―――ご来場をお待ちしております!!