テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』(毎週金曜 深0:12〜)で主人公の相手役でも注目を集めている俳優の庄司浩平(25)が15日、自身のインスタグラムを更新。ワイルドなツーブロックヘアのショットを公開した。庄司は、膝上が写った写真と顔のアップの写真をそれぞれ2枚ずつアップ。ドラマでのスーツにメガネ姿とはまた違った雰囲気の新鮮なショットとなっている。

この投稿にファンからは「ツーブロ刈り上げなんてもうノックアウトやん…!庄司さん恐ろしや…」「Give me a minute to calm myself down...」「ちょっと待って!?急な爆弾投下でパニックやばいどうしよやばい」「もうどんな庄司さん見ても堕ちてしまった自分を知るだけなんだけど」「お目目キレイですね」「ぎゃーーー」「めちゃめちゃかっこ良くて思わず声出ました とてもお似合いです 雰囲気がすごく変わっていて素敵です」などの反響が寄せられている。