クリスピー・クリーム・ドーナツに、食べておいしい、季節を楽しむ新ドーナツ「ENJOY Sweet Summer」が登場!

動物園で人気 のどうぶつ「パンダ」と、夏らしい「浮き輪」をイメージした2種のドーナツが新たに発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「ENJOY Sweet Summer」

販売期間:2025年7月30日(水)〜8月19日(火)頃予定

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツに「ENJOY Sweet Summer」と題したドーナツが新登場。

ラインナップは、子どもから大人まで幅広い世代に愛される人気者「パンダ」をモチーフにしたかわいいドーナツと、夏のリゾート気 分を盛り上げる、見た目も涼しげな「浮き輪」をモチーフにしたドーナツの2種類です。

見て楽しい、食べて美味しい、夏らしさを感じる期間限定の新メニュー2種を紹介していきます☆

パンダ カスタード

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン385円(税込)

子どもから大人まで愛されるどうぶつ「パンダ」をモチーフにしたドーナツパンダ カスタード」

ふわふわの生地に北海道産の ミルクを使用した口あたりがなめらかなカスタードクリームをつめて、真っ白なホワイトチョコでコーティングしてあります。

目元の模様と耳を丸いチョコ で表現し、つぶらな瞳と鼻をビターチョコで描いたドーナツです。

スイム リング

価格:テイクアウト 291円(税込)/イートイン 297円(税込)

「スイム リング」は、海を感じる爽やかな青色が印象的な “浮き輪ドーナツ”。

一番人気の「オリジナル・グレーズド」を夏らしい青 色のバニラ風味コーティングでつつみ、ミルキーなホワイトチョコで浮き輪模様を描いています。

夏の遊び心を詰め込んだ、見た目も楽しいド ーナツです。

物園の人気者「パンダ」と夏らしい「浮き輪」をモチーフにした、見て楽しい、食べておいしい、季節を楽しむ新ドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年7月30日より販売される「ENJOY Sweet Summer」の紹介でした☆

