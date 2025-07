氷川きよし+KIINA.の全国ツアー<KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜>のロームシアター京都公演が7月15日に行われ、16日に配信リリース(CDは9月3日発売)される話題の新曲「白睡蓮」を今ツアーで初披露した。 同曲を作詞した作詞家・松本隆も駆けつけ、客席から歌を見守った。16日は松本の誕生日でもあり、氷川はステージ上から祝福。客席からも松本に大きな拍手が贈られた。 「白睡蓮」は作曲がGLAYのTAKURO、プロデュースが亀田誠治というまさに日本を代表する“ヒットメーカー“が集結して作り上げた壮大なバラード。喪失と再会、そして“来世”への祈りを綴った歌詞を、情感豊かに表現する氷川の歌に、客席には感動の波が広がっていった。 この曲を初めて生で聴いた松本は「まさにジャストフィットという感じでした。とにかく歌が素晴らしい。今、ここまで“歌える”シンガーはあまりいない。KIINA.はスターでありながら本当に性格も素晴らしく、真っ直ぐ、正直に生きている。KIINA.と何度か話をしている中で、普通の睡蓮とは違って、花の先が尖っている白睡蓮が浮かんできました。TAKURO(GLAY)君の曲も最高です。『赤いスイートピー』と『白睡蓮』合わせて“紅白”。年末の大舞台でも聴きたいと思いました」と、氷川にエールを贈った。 このコンサートツアーは2025年、デビュー26年目のスタートとして5月8日埼玉・ウェスタ川越で開幕。<KIINA‘S LAND>と名付け、演歌、ポップス、ロックとジャンルを問わず歌いたい歌、見せたい世界を見せる、表現者としての“現在地”を明確に伝えている。 開演前からペンライトが激しく揺れ、手拍子と「きよしー!KIINA.!」という掛け声が飛び交う。オープニングナンバーは「龍翔鳳舞」。黄金色に輝く派手な衣装で登場した氷川は、スケールの大きな歌で一気にその世界に引き込んでいく。「きよしのズンドコ節」では客席とコール&レスポンスを楽しんでいた。そしてきりっとした紋付袴姿で「箱根八里の半次郎」他演歌もたっぷりと聴かせてくれた。 着流しで江戸の情緒を感じさせてくれる歌を並べたコーナー、スタイリッシュな漁師風衣装を着て“絆丸”と名付けた船に乗って登場し、「きよしのソーラン節」などで楽しませ、さらにちょうど祇園祭が行われている京都での公演ということもあり、<西の祇園に 東の三社>という歌詞の「惚れて一生」(2013年)を披露。客席ともたっぷり会話を楽しみ、そして4階席の一人のお客さんの座席に、サプライズで手紙を忍ばせ、喜ばせた。 会場の空気が一変し“モンスター”の世界へ。氷川きよし with t.komuro名義でリリースした話題のナンバー「Party of Monsters」(フジテレビ系『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』エンディングテーマ/6月4日CDリリース)を披露。MUSIC VIDEOの世界観を再現するように、照明が目まぐるしく交錯する中で、ラップ調の歌を激しく歌いながら踊ると、会場の温度がグッと上がる。本編ラストは「限界突破×サバイバー」で圧巻の歌を会場中に響かせ、締めくくった。 アンコールは白の燕尾服で登場し、歌手を志す原点、心の支えになっている「赤いスイートピー」(5月28日配信リリース)からスタート。5歳の時初めて観た松田聖子のコンサートで聴いたこの曲に魅了され、初めて人前で歌い拍手をもらったというまさに“原点”の曲だ。この日は、いつか歌手になって華やかなステージに立ちたいと夢見た子供の時の無垢な思いを胸に披露。そして憧れの存在だった松本隆とのタッグが実現した「白睡蓮」を歌った。来世での再会を願うこの曲を優しくも力強く歌う姿に客席は聴き入り、自身も楽しみながら「赤いスイートピー」と共に、松本ワールドを伝えていた。ラストは自らが作詞、木根尚登(TM NETWORK)が作曲を手掛けた「WALK」を披露。更にはサプライズで「Party of Monsters」を再度歌い、溢れる思いを歌に込め、届けた。 コンサートを終えた氷川は「松本先生に見守られながら歌えているという感覚があって、安心して歌えました。『白睡蓮』は<来世>という歌詞が出てきます。47年間生きてきてたくさんのお別れがありました。きっとみなさんにも大切な人を亡くした経験があると思う。でもこの曲は再会の願いを歌っているので、救われる思いがします。たくさんの方の心に寄り添うような、そして、皆様の生活のバネになるような作品になってくれたら嬉しいです。尊敬する松本先生とTAKUROさん、プロデュースの亀田誠治さんからいただいたこの歌を、大切に歌い続けていきます」と語った。 なお22日に「作詞活動55周年 松本隆名曲集」をテーマに生放送される『うたコン』(NHK総合)で、氷川は「赤いスイートピー」と、「白睡蓮」をテレビで初披露する。 さらに<〜松本 隆 作詞活動55周年記念 オフィシャル・プロジェクト〜 ⾵街ぽえてぃっく2025>(9月19、20日東京国際フォーラムA)への出演も決定している。 配信シングル「白睡蓮」 2025年7月16日 配信スタートhttps://HikawaKiyoshi.lnk.to/Shirosuiren作詞:松本 隆 作曲:TAKURO 編曲:亀田誠治 <KIYOSHI HIKAWA+KIINA.Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜> 終了公演は割愛7月17日(木)神戸国際会館 こくさいホール(兵庫)/ 開演 17:007月18日(金)神戸国際会館 こくさいホール(兵庫)/ 開演 14:009月4日(木)LINE CUBE SHIBUYA(東京)/ 開演18:009月5日(金)LINE CUBE SHIBUYA(東京)/ […]

