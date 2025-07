あきんどスシローは、サンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』とのコラボを7月23日より実施する。この度、スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、世代を超えて愛されるサンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』とのコラボが実現した。今回のコラボでは、おすしやスイーツをはじめとしたコラボ商品が登場。コラボ商品は7月23日からの前半と8月6日からの後半で内容が変わるため、二度楽しめるという(※「ぷちローセット」は前半・後半同内容)

前半には、サーモンとえびのおすしを盛り合わせた「えび・サーモンたたき包み」と「はじけるメロンソーダ風パフェ」が登場。「はじけるメロンソーダ風パフェ」は、メロンソーダゼリーの上に、ホイップやバニラメロン(ソーダ)シャーベットを重ね、ストロベリーダイスとはじけるチョコをトッピングしている。後半には定番メニューのえびバジルチーズ、炙りサーモンバジルチーズを一皿で楽しめる「炙りえびバジル・サーモンバジル」と「はじける星型ラムネゼリー」が登場。「はじける星型ラムネゼリー」は、爽やかでスッキリとしたラムネ風味の星型のキュートなゼリーに、はじけるチョコを添えて楽しさ満点とのこと。おすしにはコラボ限定ピック(前後半各6種)、スイーツにはコラボ限定ステッカー(前後半各6種)が付いてくる。また、「ぷちローセット」にはコラボ限定クリアポーチ(全5種)が付いてくる他、コラボ限定マスコット(前後半各6種)付きのソフトドリンクや、コラボ限定ぬいぐるみ(前後半各3種)付きの持ち帰りセットも用意。さらに、スシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーンも実施する。「はぴだんぶいコラボ限定マスコット付きソフトドリンク」や、「はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前) コラボ限定ぬいぐるみ付き」も販売する。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170