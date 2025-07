【MLB】ア・リーグ 6-6 ナ・リーグ(7月15日・日本時間16日/アトランタ)

【映像】フリーマンに球場総立ちの“感動光景”

9度目のMLBオールスター選出となったナ・リーグのフレディ・フリーマン内野手(ドジャース)が「4番・ファースト」でスタメン出場。試合前のスタメン紹介で、アトランタの空気が一変した。 球場全体を包んだのは、歓声というより“再会を祝う熱気”だった。

フリーマンの名前がコールされると、地元アトランタの球場は一気に熱を帯びた。スタンドのあちこちでファンが立ち上がり、球場全体がスタンディングオベーションに包まれる。歓声と拍手の波の中、フリーマンは帽子を手に取り、それを掲げながら声援に応えた。

ドジャーブルーのユニフォームを着ていても、その立ち姿からは“やっぱりここがホームだ”と言わんばかりの雰囲気がにじんでいた。

2010年にブレーブスでメジャーデビューし、2021年まで12年間を過ごした地元アトランタは、フリーマンにとって特別な場所。2022年にドジャースへ移籍して以降、オールスターでこの地に戻ってきたことは、本人にとっても、ファンにとっても大きな意味を持っていたようだ。

この登場シーンに、X上では地元メディア「Dodger Blue」が「Atlanta loves Freddie Freeman(アトランタはフリーマンを愛している)」と動画付きで投稿。スタジアムの熱狂をリアルに伝えた。

この投稿に対し、「Bro almost started crying(あれはもう泣きそうだったろ)」「Well-deserved ovation for one of the best players to ever grace a Braves uniform(ブレーブスのユニフォームを着た選手の中でも屈指の名選手にふさわしい喝采だった)」といった温かいコメントが続出。

第1打席では球場中から「フレディ!フレディ!」のコールが沸き起こり、雰囲気は完全にホームのような空気に。守備ではフリーマンがファーストに入り、7回にはそのポジションを後継のマット・オルソン(ブレーブス)へと託す形に。アトランタが誇る2人の一塁手が静かにバトンを渡し合うような、なんとも粋な演出となった。

“英雄フリーマンの帰還”は、今季のオールスターゲームのなかでも最も感動的な瞬間となった。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)