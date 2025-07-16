¡Ö°ïºà¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¡ª¡×»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í½÷À¥¢¥Êà¥ß¥Ë¾æá»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÅ·²¼¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤¼ËÌ³¤Æ»¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
ÉÙÎÉÌî¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó(STV)¤ÎÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤ÇµÙÆü¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀè½µËö¡¢ÉÙÎÉÌî¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àÉÙÅÄ¡×¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤ÄÇò¤Î¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿à¤Ø¤½½Ð¤·á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹á¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ïºà¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÅ·²¼¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤¼ËÌ³¤Æ»¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤ªÊ¢½Ð¤·¡ª¡©¡ª¡©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¢¤ó¤Þ¤êÈ©¸«¤»¤·¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤Ë»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡£¼ñÌ£¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡£