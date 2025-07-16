マウスコンピューター、直販サイトで「ビッグサマーセール」 - PCを最大11万円引き
マウスコンピューターは7月16日(水)、同社ECサイトで期間限定セール「ビッグサマーセール」を開始すると発表した。BTOパソコンを最大11万円引きの特価で販売する。開催期間は本日から2025年8月6日(水)10時59分まで。
マウスコンピューターが期間限定「ビッグサマーセール」
期間限定の特価セール。対象製品の一例を以下で紹介しておく。ほかラインナップなど詳細はこちらの「ビッグサマーセール」特設サイトで確認いただきたい。
「mouse F7-I5I01BK-B」17.3型スタンダードノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-f7i5i01bkbaaw102dec/
Intel Core i5-1235U/Intel Iris Xe/メモリ32GB
149,800円 → セール価格134,800円（税込）
「mouse MH-I5U01」スタンダードデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi5u01b7adaw101dec/
Intel Core i5 14400/Intel UHD 730/メモリ16GB
124,800円 → セール価格109,800円（税込）
「G TUNE FZ-I7G80」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw101dec/
Intel Core Ultra 7 265K/NVIDIA GeForce RTX 5080/メモリ32GB
569,800円 → セール価格459,800円 (最大値引き110,000円OFF)（税込）
G TUNE FZ-I7G8
「DAIV R6-I7G60SR-A」16型クリエイター向けノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r6i7g60sraccw102dec/
Intel Corei 7-13650HX/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop/メモリ32GB
279,800円 → セール価格219,800円（税込）
「DAIV KM-I7G70」クリエイター向けデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g70b7addw101dec/
Intel Core i7 14700F/NVIDIA GeForce RTX 5070/メモリ32GB
339,900円 → セール価格309,900円（税込）
DAIV KM-I7G70
マウスコンピューターが期間限定「ビッグサマーセール」
期間限定の特価セール。対象製品の一例を以下で紹介しておく。ほかラインナップなど詳細はこちらの「ビッグサマーセール」特設サイトで確認いただきたい。
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-f7i5i01bkbaaw102dec/
Intel Core i5-1235U/Intel Iris Xe/メモリ32GB
149,800円 → セール価格134,800円（税込）
「mouse MH-I5U01」スタンダードデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi5u01b7adaw101dec/
Intel Core i5 14400/Intel UHD 730/メモリ16GB
124,800円 → セール価格109,800円（税込）
「G TUNE FZ-I7G80」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw101dec/
Intel Core Ultra 7 265K/NVIDIA GeForce RTX 5080/メモリ32GB
569,800円 → セール価格459,800円 (最大値引き110,000円OFF)（税込）
G TUNE FZ-I7G8
「DAIV R6-I7G60SR-A」16型クリエイター向けノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r6i7g60sraccw102dec/
Intel Corei 7-13650HX/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop/メモリ32GB
279,800円 → セール価格219,800円（税込）
「DAIV KM-I7G70」クリエイター向けデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g70b7addw101dec/
Intel Core i7 14700F/NVIDIA GeForce RTX 5070/メモリ32GB
339,900円 → セール価格309,900円（税込）
DAIV KM-I7G70