àµ´¥Á¥ã¥ìá¤ÇÏÃÂê¡¦£Ó£Ô£Õ£´£¸ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¡¹Åç¥«¡¼¥×Àï¤Ç¹ñ²ÎÆÈ¾§¡Öº£¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ£·¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ÎÃÓÅÄÍµ³Ú¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¹Åç¡¦£Í£Á£Ú£Ä£Á¡¡£Ú£ï£ï£í¡Ý£Ú£ï£ï£í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×ÂÐ²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÀï¤Ç¹ñ²ÈÆÈ¾§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ñ²ÎÆÈ¾§¤Ï¡¢£±£¶Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ô£Â¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¡Ö£Ê£Ô£Â¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ËÀèÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¡¢£Ó£Ô£Õ£´£¸¤¬Ã´Åö¡£Ãæ¤Ç¤â£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÃÓÅÄ¤¬ÂçÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏ£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡×¤Ç£²ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¾§ÎÏ¤È°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¸«»ö¤Ëàµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óá¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£´Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡×¤Î£Ã£Í¥½¥ó¥°¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡×¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¹Åç¥Û¡¼¥à¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ô¥¿¥Ë¥å¡¼¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞÊ¤ÌÍÄ´ººÃÄ¡×¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÓÅÄ¤¬¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¤½¤Ð¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ìËë¤â¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È²¹¤«¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¹ñ²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢²Î¾§¸å¤Ë¥¹¥é¥¤¥ê¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Öº£¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¤À¤Ã¤¿¡©¡¡Æ¬¤ÎÃæ¿¿¤ÃÇò¤Ç°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ñ²ÎÀÆ¾§¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌòÌÜ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Êº£¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì²»°ì²»¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤±¡ª¡¡¤¤¤±¡ª¡¡£Ç£Ï¡ª¡¡£Ç£Ï¡ª¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£