ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はバッグのワンポイントチャームにもなる、「ムーミン」デザインの10気圧防水フックウォッチを紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」10気圧防水フックウォッチ

価格:各4,490円(税込)

サイズ:径約3.5cm、厚さ約0.9cm、全長約11.0cm

重量:約30g

仕様:クオーツ式、10気圧防水、時針・分針蓄光、保証書付き

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、バッグやベルトに引っ掛けて使える、フックタイプ1防水ウォッチが「ムーミン」のデザインで登場。

10気圧防水仕様なので、うっかり濡れることがあっても、安心して使えます☆

バッグチャームのように使えて、時間をサッと確認。

時針と分針は暗いところで光る蓄光仕様で、夜でも時間が見やすい文字盤です。

文字盤の立体的な数字も、デザインのポイント。

時間を見るたびに、おしゃれなデザインで、心がなごみそうです!

ベルトの合皮部分には、型押しが入っています☆

リトルミイ

赤いベルトとゴールド系のカラーが可愛い、「リトルミイ」デザインのフックウォッチ。

文字盤には、時計で遊ぶ「リトルミイ」の姿があります☆

ムーミンママ&ムーミン&リトルミイ

「ムーミンママ」と「ムーミン」「リトルミイ」のスリーショット。

ナチュラル系の色使いが落ち着いた印象です!

ムーミン

淡いグリーンの合成皮革に、シルバー系のカラーでまとめた「ムーミン」のフックウォッチ。

困り顔の「ムーミン」も愛らしい、ユニークなデザインです☆

バッグチャームみたいに使えて、水に濡れても安心な「ムーミン」の10気圧防水フックウォッチ。

「ムーミン」10気圧防水フックウォッチは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

