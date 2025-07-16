バンナム、DL版タイトルが最大77%OFFとなる「Summer Sale」開催中！ 「鉄拳8」は50%オフ
バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版タイトルを対象とした「Summer Sale」をPlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて7月16日より開催する。期間はPlayStation Storeでは7月30日まで、ニンテンドーeショップでは8月10日まで。
セールでは、3D対戦格闘「鉄拳8」やRPG「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」などが、特別価格で登場。期間中、様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で販売される。
□「バンダイナムコエンターテインメント ダウンロード版セール」のページ
PlayStation Store
セール期間：7月16日～7月30日
セール対象：PS5/PS4
「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」
販売価格：6,490円【25%オフ】→セール販売価格：4,867円
「ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!」
販売価格：2,970円【40%オフ】→セール販売価格：1,782円
など
セール対象：PS5
「鉄拳8」
販売価格：7,920円→【50%オフ】セール販売価格：3,960円
「ドラゴンボール Sparking! ZERO」
販売価格：8,910円→【30%オフ】セール販売価格：6,237円
など
セール対象：PS4
「CODE VEIN」
販売価格：9,020円→【73%オフ】セール販売価格：2,437円/PlayStation Plus加入者【78%オフ】セール販売価格：1,985円
など
セール対象：PlayStation VR
「サマーレッスン：アリソン・スノウ デラックス版」
販売価格：8,474円→【77%オフ】セール販売価格：1,949円/PlayStation Plus加入者【82%オフ】セール販売価格：1,525円
など
ニンテンドーeショップ
セール期間：7月16日～8月10日
□セール特設ページ
セール対象：Nintendo Switch
「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円→【25%オフ】セール販売価格：2,970円
「テイルズオブシンフォニア REMASTER」
販売価格：5,478円→【36%オフ】セール販売価格：3,490円
「テイルズオブヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円→【60%オフ】セール販売価格：2,490円
「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」
販売価格：2,970円→【34%オフ】セール販売価格：1,960円
「ウルトラ怪獣モンスターファーム」
販売価格：6,710円→【55%オフ】セール販売価格：2,990円
など
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
TEKKENTM8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
Tales of GracesTMf Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ
GOD EATERTM3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
CODE VEINTM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.