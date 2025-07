【Summer Sale】 期間: PlayStation Store 7月16日~7月30日 ニンテンドーeショップ 7月16日~8月10日

バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版タイトルを対象とした「Summer Sale」をPlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて7月16日より開催する。期間はPlayStation Storeでは7月30日まで、ニンテンドーeショップでは8月10日まで。

セールでは、3D対戦格闘「鉄拳8」やRPG「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」などが、特別価格で登場。期間中、様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で販売される。

□「バンダイナムコエンターテインメント ダウンロード版セール」のページ

PlayStation Store

セール期間:7月16日~7月30日

セール対象:PS5/PS4

「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」

販売価格:6,490円【25%オフ】→セール販売価格:4,867円

「ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!」

販売価格:2,970円【40%オフ】→セール販売価格:1,782円

など

セール対象:PS5

「鉄拳8」

販売価格:7,920円→【50%オフ】セール販売価格:3,960円

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

販売価格:8,910円→【30%オフ】セール販売価格:6,237円

など

セール対象:PS4

「CODE VEIN」

販売価格:9,020円→【73%オフ】セール販売価格:2,437円/PlayStation Plus加入者【78%オフ】セール販売価格:1,985円

など

セール対象:PlayStation VR

「サマーレッスン:アリソン・スノウ デラックス版」

販売価格:8,474円→【77%オフ】セール販売価格:1,949円/PlayStation Plus加入者【82%オフ】セール販売価格:1,525円

など

ニンテンドーeショップ

セール期間:7月16日~8月10日

□セール特設ページ

セール対象:Nintendo Switch

「GOD EATER 3」

販売価格:3,960円→【25%オフ】セール販売価格:2,970円

「テイルズオブシンフォニア REMASTER」

販売価格:5,478円→【36%オフ】セール販売価格:3,490円

「テイルズオブヴェスペリア REMASTER」

販売価格:6,270円→【60%オフ】セール販売価格:2,490円

「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」

販売価格:2,970円→【34%オフ】セール販売価格:1,960円

「ウルトラ怪獣モンスターファーム」

販売価格:6,710円→【55%オフ】セール販売価格:2,990円

など

※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。

TEKKENTM8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Tales of GracesTMf Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ

GOD EATERTM3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CODE VEINTM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.