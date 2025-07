グーグルでAndroidエコシステムを統括するプレジデント、サミール・サマット氏は、Xへの投稿でChromeOSとAndroidを単一のプラットフォームに統合する計画についてあらためて触れた。

同氏の投稿は、米TechRadarのインタビューを受けたもの。インタビューでは、サマット氏が「ChromeOSとAndroidをひとつのプラットフォームに統合する」方針にあらためて語っている。

Xへの投稿で、同氏は「2024年に(グーグル公式の)ブログでアナウンスした内容をあらためて伝える」として、Androidの基盤技術をベースに、ChromeOSの体験を構築し、ノートパソコンとスマートフォンの連携を、よりスムーズにするとコメント。

続いて2024年6月に発表された、グーグルのブログのURLも投稿。このエントリーでは、グーグルのAIサービス・新機能をスピーディかつ大規模に提供するため、AndroidのLinuxカーネル・フレームワークなどAndroidスタックの一部を、ChromeOSの基盤に採用する計画が示されている。

サマット氏のXへの投稿は、グーグルのスンダー・ピチャイCEOがリポストしている。

Great to see so much interest in this topic! To reiterate what we announced in our 2024 blog post: we're building the ChromeOS experience on top of Android underlying technology to unlock new levels of performance, iterate faster, & make your laptop + phone work better together.… https://t.co/wIiiwkold3