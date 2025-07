【「ガイガン」(1972)ミニフィギュア ゴールドモデル(K18イエローゴールド)】 予約期間:7月16日~8月18日23時59分 (予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了) 限定数:100体 12月26日ごろ 発送予定 価格:79,200円

ユートレジャーは、フィギュア「『ガイガン』(1972)ミニフィギュア ゴールドモデル(K18イエローゴールド)」を世界限定100体で販売している。発送は12月26日ごろを予定しており、価格は79,200円。

本製品は、1972年に公開された映画「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」に登場する「ガイガン」を、K18イエローゴールド製のミニフィギュアで商品化したもの。

約1cmというサイズに、熟練したジュエリー職人により特徴的な造形までこだわり抜き立体化しており、ゴーグルのような眼、大きな角とハンマーハンド、そして腹部の回転のこぎりなど、丁寧に表現しているほか、専用の木製ディスプレイケースが付属している。

【フィギュア本体仕様】

素材:K18イエローゴールド サイズ:縦 約10.65mm × 横 約6.95mm × 厚み 約11.5mm 重量:約1.3g

【コレクションケースの仕様】

素材:アクリル、木製、マグネット サイズ:縦 約55mm × 横 約55mm × 厚み 約25mm(アクリル込)

TM & (C) TOHO CO., LTD.