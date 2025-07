回転すし「スシロー」に、お持ち帰り限定の「土用の丑の日」メニューが登場!

ネタの旨みを引き立てる赤酢を使用した「特製赤しゃり」と、コク深い味わいの特製蒲焼だれを掛け合わせた「大切りうなぎ丼」などがラインナップされます☆

スシロー「土用の丑の日」メニュー

予約・販売期間:2025年7月16日(水)〜8月3日(日)

取扱店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りは実施されません

スシローから、「土用の丑の日」に合わせて、ネタの旨みを引き立てる特製赤しゃりと、コク深い味わいの特製蒲焼だれを掛け合わせたうなぎのお持ち帰りメニューが期間限定で登場!

うなぎは蒸してからたれを漬けじっくり焼くことで、余分な脂を落としながら旨みを凝縮。

皮目は香ばしく、中はふんわりジューシーに仕上げられています。

たれの香りとほどよい脂がたまりません!

そんなうなぎのおいしさを存分に楽しめる「大切りうなぎ丼」と「大切りうなぎづくしセット」、さらに7月19日(土)から3日間限定で「海鮮うなちらし」も販売。

また、いずれのメニューも、ネタの旨みを引き出す特製赤しゃりで味わえます☆

大切りうなぎ丼

価格:1,090円(税込)〜

「大切りうなぎ丼」は、大切りにしたうなぎの蒲焼きが4枚乗った贅沢な一品。

甘口のたまごと細切りたくあんといっしょに楽しめます☆

大切りうなぎづくしセット

価格:8貫(1人前)1,680円(税込)〜/16貫(2人前)3,360円(税込)〜

盛り合わせ内容:大切りうなぎ、大切りうなぎチーズマヨ炙り、大切りうなぎ出汁とろろ炙り

“チーズマヨ炙り”、“出汁とろろ炙り”とバリエーションを楽しめる「大切りうなぎづくしセット」

8貫入りと16貫入りから選べます。

※写真は1人前です

3日間限定「海鮮うなちらし」

価格:1,090円(税込)〜

販売期間:2025年7月19日(土)〜7月21日(月・祝)

盛り合わせ内容:うなぎ、いくら、えび、たまご、たくあん

特製蒲焼きだれの絡んだうなぎ、すし屋ならではの甘口たまご、食感の良い細切りたくあんなどを盛り付けた3日間限定のメニュー。

いくらやえびも乗った、華やかな一品です。

※一部店舗は塩いくらでの提供となります

期間中は全品“赤しゃり”で提供

こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に、砂糖と北海道産のてんさい糖を加えて、さらにまろやかに仕上げたものを使用した「赤しゃり」を使用。

酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てます。

※てんさい糖は、砂糖の内の約30%を使用

スシロー特製蒲焼だれで焼いたうなぎを赤しゃりで味わえる、期間限定メニュー!

持ち帰りの「土用の丑の日」メニューは、全国のスシローにて、2025年7月16日(水)から8月3日(日)まで販売されます。

※店舗によって価格が異なります

※酢飯(赤しゃり)を使用しています

※仕入状況により、内容の変更または販売を中断/中止する場合があります

※お持ち帰りのみの販売です

※各店の販売可能数に達し次第、受付終了となります

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPの【お持ち帰りネット注文】ページで確認できます

※一部店舗は、予約受付・販売期間が異なります

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※写真はイメージです

