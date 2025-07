Eggs ’n Thingsに、「白桃のパンケーキ」 と「塩レモンのグリルドチキンサラダ」が期間限定で登場!

ドリンクにも「ピーチスカッシュ」などが登場し、旬の桃やレモンなどを使った爽やかな夏メニューが楽しめます☆

Eggs ’n Things「白桃のパンケーキ/塩レモンのグリルドチキンサラダ/ピーチスカッシュ/ピーチミントスカッシュ」

販売期間:2025年7月25日(金)〜8月20日(水)

取扱店舗:Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee国内全店舗

“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広い食事が楽しめるハワイ発の「Eggs ’n Things」

今回「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」に、「白桃のパンケーキ」と「塩レモンのグリルドチキンサラダ」が期間限定で登場します!

旬の桃を味わえる「白桃のパンケーキ」は、白桃・ミルクのまろやかなクリームとごろっとした白桃をEggs ’n Thingsオリジナルのふわふわホイップクリームと一緒に楽しめる一皿。

また、「塩レモンのグリルドチキンサラダ」は、塩レモンで味付けしたパリッと香ばしいチキンにオレンジや豆などの数種類の野菜が一度に摂れる一品です。

グリルドチキンやサラダにも良く合うハニーマスタードのドレッシングで仕上げられています。

さらに、桃が香る「ピーチスカッシュ」やミントをプラスした「ピーチミントスカッシュ」の爽快感のあるドリンクも登場☆

白桃のパンケーキ

価格:イートイン 2,398円(税込)/テイクアウト 1,620円(税込)

白桃の美味しさをぎゅっと詰め込んだパンケーキ。

とろける白桃とミルクのクリームに果実感のあるソースを乗せています。

イートインのパンケーキでは、たっぷりのホイップクリームといっしょに楽しめます☆

テイクアウトでも、白桃・ミルクのまろやかなクリームをたっぷりかけて味わうことができます。

ごろっと乗った白桃で夏を感じられるパンケーキです。

塩レモンのグリルドチキンサラダ

価格:イートイン 1,870円(税込)/テイクアウト1,836円(税込)

塩レモンが香ばしいグリルドチキンとオレンジや豆などを加えた彩り豊かなサラダ。

チキンのパリっとした香ばしさとレモンやオレンジなどのさっぱりとした味わいで、食欲の落ちる暑い季節にもおいしく食べられる一品です。

ピーチスカッシュ

価格:イートイン 825円(税込)/テイクアウト 810円(税込)

爽快感のある桃のスカッシュが登場。

ほんのり甘い桃の風味が楽しめる、暑い夏にぴったりなスカッシュです。

ピーチミントスカッシュ

価格:イートイン 825円(税込)/テイクアウト 810円(税込)

さらに爽快感をプラス!

ピーチスカッシュにミントを加えたひんやりと爽快な真夏のドリンクです。

爽やかなグリーンのミントが入って、見た目も涼やか。

暑い日の外歩きのお供に、テイクアウトもおすすめです☆

夏が旬の桃を使用したパンケーキやドリンクなどの、爽やかな夏限定メニュー!

「白桃のパンケーキ」 「塩レモンのグリルドチキンサラダ」「ピーチスカッシュ」「ピーチミントスカッシュ」は、Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて、2025年7月25日から8月20日までの期間限定で登場します。

